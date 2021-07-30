Российские космонавты обсудили переход в американский сегмент МКС

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу, 30 июля, могут временно перебраться в американский сегмент. Соответствующая информация следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

Отмечается, что подобное решение может быть принято для того, чтобы специалисты привели топливную систему модуля «Наука» в безопасное состояние.

Согласно переговорам, российский космонавт Олег Новицкий попросил специалиста подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) согласовать с коллегами из США вопрос о том, будут ли российские космонавты временно находиться на американском сегменте МКС 30 июля в ходе операции по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием.

Накануне модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Позже Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированно включившихся двигателях «Науки». Спустя время космонавты отметили, что их удалось отключить. В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу «Науки» из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

В тот же день стало известно, что для устранения потери ориентации МКС, вызванной изменением высоты на 45 градусов из-за самопроизвольно включившихся двигателей пристыковавшегося к станции модуля «Наука», пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

Вместе с тем 30 июля руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано сообщил, что Россия возглавит расследование ситуации с «Наукой» на МКС, в нем также примут участие американские инженеры.