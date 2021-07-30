Великобритания заявила об опасности российских и китайских спутников

Начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон в интервью газете Daily Telegraph в четверг, 29 июля, назвал полеты спутников России и Китая «сомнительной» деятельностью.

По его словам, что российские и китайские спутники появляются в непосредственной близости от аппаратов других стран и занимаются «опасной деятельностью», которая якобы угрожает этим космическим объектам.

По мнению Уигстона, спутники собирают разведданные. Он также считает, что Россия за последний год разместила несколько спутников с характеристиками оружия. При этом глава штаба ВВС не стал приводить доказательств сказанному.

Также он обвинил Пекин в разработке противоспутниковых технологий: ракет, способных уничтожать спутники, «ослепляющего лазерного оружия», а также механизмов для создания радиопомех.

Уигстон добавил, что КНР проводила испытания таких технологий против собственных устаревших аппаратов.

В феврале Уингстон заявил, что будущий конфликт может начаться не в космосе, но очень быстро переместится именно туда и «может быть даже выигран или проигран в космосе».

Тогда же британское издание Daily Express сообщило, что космическое командование Великобритании проведет тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта.

По данным издания, ведомство хочет отправить «Тайфуны» в стратосферу, чтобы научиться «бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками». Самолеты поднимутся на высоту 12 км, а затем совершат вертикальный набор высоты в 6 км, выпустив по вражеским «спутникам» специальные ракеты, а затем вернутся на базу.