Прямой эфир
Мир
Миротворцы РФ обеспечили безопасность посещения паломниками монастыря Амарас
Авто
В обновлении электромобилей Tesla появится русский язык
Спорт
Пловец Рылов выиграл золото Игр в Токио на дистанции 200 м на спине
Общество
Самое северное в мире отделение «Почты России» появилось на Земле Франца-Иосифа
Общество
Пожар на складе на юго-востоке Москвы локализован
Мир
Испытания американской гиперзвуковой ракеты провалились
Спорт
Россиянка Пракатень завоевала серебро на ОИ в одиночной гребле
Мир
Минфин США одобрил использование средств на стимулирование вакцинации

Великобритания заявила об опасности российских и китайских спутников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон в интервью газете Daily Telegraph в четверг, 29 июля, назвал полеты спутников России и Китая «сомнительной» деятельностью.

Дотянулась до космоса: завершается создание системы разведки «Лиана»
Она придет на смену знаменитой советской спутниковой группировке целеуказания «Легенда»

По его словам, что российские и китайские спутники появляются в непосредственной близости от аппаратов других стран и занимаются «опасной деятельностью», которая якобы угрожает этим космическим объектам.

По мнению Уигстона, спутники собирают разведданные. Он также считает, что Россия за последний год разместила несколько спутников с характеристиками оружия. При этом глава штаба ВВС не стал приводить доказательств сказанному.

Также он обвинил Пекин в разработке противоспутниковых технологий: ракет, способных уничтожать спутники, «ослепляющего лазерного оружия», а также механизмов для создания радиопомех.

Уигстон добавил, что КНР проводила испытания таких технологий против собственных устаревших аппаратов.

В феврале Уингстон заявил, что будущий конфликт может начаться не в космосе, но очень быстро переместится именно туда и «может быть даже выигран или проигран в космосе».

Тогда же британское издание Daily Express сообщило, что космическое командование Великобритании проведет тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта.

По данным издания, ведомство хочет отправить «Тайфуны» в стратосферу, чтобы научиться «бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками». Самолеты поднимутся на высоту 12 км, а затем совершат вертикальный набор высоты в 6 км, выпустив по вражеским «спутникам» специальные ракеты, а затем вернутся на базу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021