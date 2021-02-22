В Великобритании узнали о планах провести тренировки по уничтожению спутников

Космическое командование Великобритании проведет тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта. Об этом сообщило британское издание Daily Express со ссылкой на источник в министерстве обороны Соединенного Королевства.

Как заявил глава британских ВВС Майк Уингстон, будущий конфликт может начаться не в космосе, но очень быстро переместится именно туда. «И он может быть даже выигран или проигран в космосе», — отметил он.

Эти планы раскрылись всего через две недели после того, как командир авиации Пол Годфри, опытный пилот «Тайфуна», был назначен первым главой Космического командования Великобритании.

По данным издания, ведомство хочет отправить «Тайфуны» в стратосферу, чтобы научиться «бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками». Самолеты поднимутся на высоту 12 км, а затем совершат вертикальный набор высоты в 6 км, выпустив по вражеским «спутникам» специальные ракеты, а затем вернутся на базу.

В сентябре авиация и флот Великобритании резко увеличили активность у берегов России, писали британские СМИ. С конца августа в районе Черного моря и Кольского полуострова замечены 28 самолетов королевских ВВС.