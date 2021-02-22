Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В России создали Координационный центр правительства
Экономика
Стоимость биткоина обвалилась ниже $50 тыс.
Мир
В Великобритании узнали о планах провести тренировки по уничтожению спутников
Мир
СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного танка»
Мир
МИД России поприветствовал договоренности МАГАТЭ и Ирана
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 4 февраля
Мир
Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС
Мир
В США начали конфискацию имущества Коломойского
Политика
Миронова избрали председателем обновленной партии «Справедливая Россия»

В Великобритании узнали о планах провести тренировки по уничтожению спутников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Космическое командование Великобритании проведет тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта. Об этом сообщило британское издание Daily Express со ссылкой на источник в министерстве обороны Соединенного Королевства.

Находиться во вмешательстве: в Лондоне опять ищут «руку Кремля»
Депутаты парламента обвинили Москву в попытках перекроить британскую и мировую политику

Как заявил глава британских ВВС Майк Уингстон, будущий конфликт может начаться не в космосе, но очень быстро переместится именно туда. «И он может быть даже выигран или проигран в космосе», — отметил он.

Эти планы раскрылись всего через две недели после того, как командир авиации Пол Годфри, опытный пилот «Тайфуна», был назначен первым главой Космического командования Великобритании.

По данным издания, ведомство хочет отправить «Тайфуны» в стратосферу, чтобы научиться «бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками». Самолеты поднимутся на высоту 12 км, а затем совершат вертикальный набор высоты в 6 км, выпустив по вражеским «спутникам» специальные ракеты, а затем вернутся на базу.

В сентябре авиация и флот Великобритании резко увеличили активность у берегов России, писали британские СМИ. С конца августа в районе Черного моря и Кольского полуострова замечены 28 самолетов королевских ВВС.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021