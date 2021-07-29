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В США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке

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США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном, но такие предложения не будут вечными. Об этом 29 июля заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Трансляция пресс-конференции велась в Twitter Белого дома.

«Мы вновь продемонстрировали, что готовы продвигаться дальше по вопросу взаимного [с Ираном] возвращения к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, когда Иран завершит переходный процесс после президентских выборов. Мы готовы вернуться в Вену для продолжения переговоров», — заявила Жан-Пьер.

Заместитель пресс-секретаря подчеркнула, что США «по-прежнему заинтересованы в том, чтобы добиться возврата к взаимному соблюдению соглашения».

Накануне постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил об отказе Соединенных Штатов снимать санкции , принятые ранее в отношении 500 иранских физических и юридических лиц.

14 июля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что США продолжат переговоры по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий), несмотря на обвинения в адрес иранских спецслужб в попытках похитить американского журналиста, который критиковал иранский режим. Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, возвращение Соединенных Штатов к СВПД по ядерной программе Ирана поможет реагировать на вызовы со стороны Тегерана.

До этого, в июне, представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отмечал, что западным странам придется принять принципиальные решения, чтобы все стороны вернулись к исполнению иранской ядерной сделки.

С апреля в Вене ведутся очные переговоры Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления СВПД в его первоначальном виде. Эксперты вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения соглашения: отмене американских санкций в отношении Ирана и выполнении ядерных обязательств Тегераном, от которых он отклоняется. Представители государств – участников сделки проводят также отдельные консультации с американской делегацией. Прямые же переговоры в Вене американская и иранская стороны в Вене пока не вели.

СВПД был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

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