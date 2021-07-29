В Федерации тенниса оценили шансы Весниной и Карацева на выход в финал ОИ

Шансы теннисистов Елены Весниной и Аслана Карацева на выход в финал Олимпийских игр в Токио оцениваются в 50%. Об этом в четверг, 29 июля, заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Думаю, что шансы Весниной и Карацева на выход в финал — 50%. А вот Рублеву и Павлюченковой будет сложнее, им будут противостоять наигранные парные игроки. Там у австралийцев все доведено до автоматизма», — сообщил он «РИА Новости».

Тарпищев отметил, что впервые в истории сразу два российских микста могут побороться за золото.

«Интересный момент заключается в том, что наигрывать миксты мы начали только четыре месяца назад. Их можно играть только на турнирах Большого шлема, при этом все выступают на разных турнирах, заниматься вместе негде», — рассказал он.

Ранее в этот день российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в Токио в миксте. В четвертьфинале спортсмены обыграли польских спортсменов Игу Швентек и Лукаша Кубота со счетом 6:4, 6:4. В следующем раунде россияне будут соревноваться с победителями матча между спортсменами Германии и Сербии.

В этот же день российский теннисист Даниил Медведев проиграл в матче четвертьфинала одиночного разряда Олимпиады в Токио испанскому спортсмену Пабло Карреньо-Бусте. Спортсмен уступил со счетом 2:6, 6:7 (5:7). В беседе с журналистами Медведев признался, что ему стыдно за поражение на турнире. При этом он выразил надежду на победу сборной ОКР в миксте.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.