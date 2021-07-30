Прямой эфир
Спорт
Российские шпажисты вышли в финал командного турнира Олимпиады в Токио
Общество
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра 30 июля
Спорт
Россиянка Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м на ОИ
Наука
Археологи обнаружили в Москве более 200 артефактов XVI-XIX веков
Туризм
Пожары на курортах Турции не заставили россиян отказаться от туров
Спорт
Российский боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Мир
Пять человек пострадали из-за двух мощных торнадо в Пенсильвании
Экономика
Объем выданной ипотеки на частное жилье и участки вырос на 40%

В России спрос на участки под частные дома вырос на 10%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам II квартала 2021 года спрос на приобретение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России увеличился на 10% по сравнению с I кварталом. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости». За год показатель вырос на 3%.

По данным компании, интерес к покупке земель сельхозназначения (СНТ/ДНП) увеличился на 30% в сравнении с тремя предыдущими месяцами, но за год спрос уменьшился на 3% (II квартал 2021-го ко II кварталу 2020-го). Самыми популярными во II квартале 2021 года были участки под ИЖС, доля которых в общей структуре спроса составила 68%. На земли сельскохозяйственного назначения пришлось 32% всех запросов.

Неустройка: ремонт квартир с начала пандемии подорожал на треть
Из-за чего это произошло и почему проблемой заинтересовалась ФАС

Растущему спросу способствуют меры господдержки, в частности, льготные ипотечные программы. Так, в апреле 2021 года была расширена программа «Семейной ипотеки», в рамках которой льготная ставка до 6% годовых стала доступна в том числе для строительства частного дома и покупки земельного участка, рассказали аналитики.

Кроме того, с 2020 года россияне могут воспользоваться возможностями сельской ипотеки и взять кредит для покупки участка под ИЖС по ставке не более 3%. Важным шагом для развития сегмента земельных участков стало и расширение возможностей использования маткапитала, добавили в компании.

«Развитию ИЖС сегодня уделяется повышенное внимание со стороны государства. При этом высокий спрос на рынке будет сохраняться и ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации, на фоне которой широкое распространение получили онлайн-форматы работы и учебы, что позволяет большему числу семей при желании сделать выбор в пользу постоянного проживания за пределами города», — сказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Предложение на рынке купли-продажи земельных участков сельхозназначения в квартальном выражении выросло на 27%, а объявлений о продаже участков под ИЖС стало на 17% больше. Годовая динамика для данных типов участков составила -3% и -4% соответственно, сообщили аналитики.

По информации компании, цены на покупку земли под ИЖС во II квартале 2021 года остались приблизительно на уровне прошлого года и предыдущего квартала — в среднем по России 39,5 тыс. рублей за сотку. Средняя стоимость участков сельскохозяйственного назначения в годовом и квартальном сравнении тоже почти не поменялась, оставшись на уровне 29,17 тыс. рублей за сотку.

Согласно результатам исследования федерального портала «Мир квартир», дачи в российских регионах в июле текущего года в среднем подорожали на 12,1%, до 1,96 млн рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Подорожание наблюдалось в 77 субъектах, в то время как в четырех дачи подешевели.

В конце июня участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что стоимость аренды загородных домов выросла на 50% за год. Тенденцию зафиксировали еще в прошлом, пандемийном году, но сейчас она усиливается из-за жаркой погоды.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021