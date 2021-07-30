В России спрос на участки под частные дома вырос на 10%

По итогам II квартала 2021 года спрос на приобретение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России увеличился на 10% по сравнению с I кварталом. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости». За год показатель вырос на 3%.

По данным компании, интерес к покупке земель сельхозназначения (СНТ/ДНП) увеличился на 30% в сравнении с тремя предыдущими месяцами, но за год спрос уменьшился на 3% (II квартал 2021-го ко II кварталу 2020-го). Самыми популярными во II квартале 2021 года были участки под ИЖС, доля которых в общей структуре спроса составила 68%. На земли сельскохозяйственного назначения пришлось 32% всех запросов.

Растущему спросу способствуют меры господдержки, в частности, льготные ипотечные программы. Так, в апреле 2021 года была расширена программа «Семейной ипотеки», в рамках которой льготная ставка до 6% годовых стала доступна в том числе для строительства частного дома и покупки земельного участка, рассказали аналитики.

Кроме того, с 2020 года россияне могут воспользоваться возможностями сельской ипотеки и взять кредит для покупки участка под ИЖС по ставке не более 3%. Важным шагом для развития сегмента земельных участков стало и расширение возможностей использования маткапитала, добавили в компании.

«Развитию ИЖС сегодня уделяется повышенное внимание со стороны государства. При этом высокий спрос на рынке будет сохраняться и ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации, на фоне которой широкое распространение получили онлайн-форматы работы и учебы, что позволяет большему числу семей при желании сделать выбор в пользу постоянного проживания за пределами города», — сказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Предложение на рынке купли-продажи земельных участков сельхозназначения в квартальном выражении выросло на 27%, а объявлений о продаже участков под ИЖС стало на 17% больше. Годовая динамика для данных типов участков составила -3% и -4% соответственно, сообщили аналитики.

По информации компании, цены на покупку земли под ИЖС во II квартале 2021 года остались приблизительно на уровне прошлого года и предыдущего квартала — в среднем по России 39,5 тыс. рублей за сотку. Средняя стоимость участков сельскохозяйственного назначения в годовом и квартальном сравнении тоже почти не поменялась, оставшись на уровне 29,17 тыс. рублей за сотку.

Согласно результатам исследования федерального портала «Мир квартир», дачи в российских регионах в июле текущего года в среднем подорожали на 12,1%, до 1,96 млн рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Подорожание наблюдалось в 77 субъектах, в то время как в четырех дачи подешевели.

В конце июня участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что стоимость аренды загородных домов выросла на 50% за год. Тенденцию зафиксировали еще в прошлом, пандемийном году, но сейчас она усиливается из-за жаркой погоды.