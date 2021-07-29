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В ЕС выразили обеспокоенность из-за задержаний участников протестов на Кубе

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Европейский союз выражает обеспокоенность в связи с задержанием участников протестов на Кубе. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 29 июля, заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

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«Мы крайне обеспокоены подавлением этих протестов, а также задержанием протестующих и журналистов, особенно после демонстраций, состоявшихся 11 июля по всей стране с участием тысяч кубинских граждан. Мы безоговорочно поддерживаем право всех граждан Кубы мирно выражать свои взгляды, требовать преобразований, а также собираться, чтобы высказать свое мнение, в том числе в интернете. Мы призываем кубинское правительство уважать права и свободы человека, закрепленные в общепринятых конвенциях по правам человека», — отмечается в документе.

Кроме того, Евросоюз призвал власти Кубы освободить всех задержанных демонстрантов, а также прислушаться к воле своих граждан и начать диалог. Помимо этого, в Брюсселе изъявили готовность поддержать усилия, направленные на улучшение жизни в стране в рамках партнерства, которое было создано на основе Соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве между ЕС и Кубой.

11 июля тысячи кубинцев вышли на улицы для участия в массовых мирных протестах против правительства. Люди участвовали в митингах в Гаване, Пальма-Сориано, Сантьяго-де-Кубе, Сан-Антонио-де-лос-Баньосе и других муниципалитетах.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель тогда обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Он также заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию.

После этого, 13 июля, глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья заявил о прямой вовлеченности властей США в организацию масштабных протестов в стране. По его убеждению, в митингах принимали участие «агенты иностранной державы», получавшие финансирование и инструкции из-за рубежа.

17 июля более 100 тыс. сторонников властей Кубы вышли на манифестацию в центральной части Гаваны, чтобы поддержать политический курс действующего руководства республики.

Позднее, 20 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация разрабатывает меры привлечения к ответственности правительства Кубы в связи с протестами в республике. Спустя два дня, 22 июля, власти США в рамках «закона Магнитского» ввели санкции в отношении спецподразделения МВД Кубы, а также против министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры.

На следующий день американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о том, что Вашингтон делает все возможное в рамках обеспечения доступа к интернету населению Кубы, отметив важность предоставления кубинцам возможности поддерживать общение.

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