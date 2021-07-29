Эксперт спрогнозировал турпоток в Болгарию в августе

Текущим летом туроператоры не ожидают роста турпотока в Болгарию, самыми популярными направлениями в августе останутся Россия, Турция и Кипр. Такое мнение в четверг, 29 июля, в беседе с «Известиями» выразил директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По словам специалиста, в последнее время турпоток в Болгарию из России только снижался. В текущем году наплыва российских туристов в страну также не ожидается.

«Потому что Болгария — это Черное море. Черное море есть и в России. Купальный сезон там достаточно короткий, почти совпадает с купальным сезоном в Сочи, то есть каких-то преимуществ, таких как в Египте и Турции, в Болгарии нет: там не так много отелей по системе «всё включено», — отметил Мкртчян.

Самыми популярными направлениями среди россиян останутся курорты Краснодарского края и Крым, Турция и Кипр, добавил он.

Ранее в четверг в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что Болгария изменила правила въезда для туристов из России. Теперь гражданам РФ, которые вакцинировались от коронавируса «Спутником V», можно въезжать в Болгарию без предъявления ПЦР-теста.

Невакцинированные россияне должны будут предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Авиационное сообщение между Болгарией и Россией восстановили 28 июня.