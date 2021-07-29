Врачи сравнили количество антител после COVID-19 у пожилых и молодых людей

У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19, чем у молодых. Об этом свидетельствуют данные исследования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Лабораторной службы Хеликс в рамках всероссийского исследовательского проекта «ОТКЛИК».

В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 69 лет, перенесших коронавирус с разной степенью тяжести: бессимптомной, легкой и тяжелой. Они провели анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни.

«В возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител в 2 раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания», — сообщают врачи.

Кроме того, отмечается, что у людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, вырабатывается более высокое количество антител. Особенно, в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в этом случае выше в два раза, чем при легком течении болезни.

«Это можно объяснить тем, что у людей в возрасте иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста», — объяснили исследователи.

Ранее, 6 июля, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала, что после вакцинации против коронавируса антитела начинаются вырабатываться только через неделю после введения первой дозы препарата. Она уточнила, что полный иммунитет формируется через 42 дня после первой вакцинации, однако даже тогда нельзя полностью отказаться от средств индивидуальной защиты.

16 июня инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков сообщил, что антитела, которые образуются в организме в результате перенесенного заболевания, не всегда являются эффективной защитой. Многое зависит от того, насколько тяжело протекала болезнь, и от общего состояния иммунной системы человека.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.