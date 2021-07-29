Прямой эфир
Туризм
Авиакомпания «Россия» готова выполнять рейсы в Египет с 9 августа
Происшествия
В Тюмени нейтрализованы двое террористов
Мир
Украинка поругалась с таксистом из-за слов об «исконно русском» Харькове
Туризм
Болгария изменила правила въезда для туристов из России
Спорт
Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале ОИ в Токио
Мир
Пушков высмеял угрозу Украины беседовать с Байденом на повышенных тонах
Общество
Представитель МакSим рассказала о положительной динамике в ее состоянии
Мир
Сняты все оповещения об угрозе цунами у побережья США
Сюжет:

Врачи сравнили количество антител после COVID-19 у пожилых и молодых людей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19, чем у молодых. Об этом свидетельствуют данные исследования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Лабораторной службы Хеликс в рамках всероссийского исследовательского проекта «ОТКЛИК».

«По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить с дифтерией»
Вирусолог Сергей Нетесов — об эффективности вакцин от варианта «Дельта», шансах умереть от ковида и о том, почему надо привить больше 80% населения

В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 69 лет, перенесших коронавирус с разной степенью тяжести: бессимптомной, легкой и тяжелой. Они провели анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни.

«В возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител в 2 раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания», — сообщают врачи.

Кроме того, отмечается, что у людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, вырабатывается более высокое количество антител. Особенно, в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в этом случае выше в два раза, чем при легком течении болезни.

«Это можно объяснить тем, что у людей в возрасте иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста», — объяснили исследователи.

Ранее, 6 июля, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала, что после вакцинации против коронавируса антитела начинаются вырабатываться только через неделю после введения первой дозы препарата. Она уточнила, что полный иммунитет формируется через 42 дня после первой вакцинации, однако даже тогда нельзя полностью отказаться от средств индивидуальной защиты.

16 июня инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков сообщил, что антитела, которые образуются в организме в результате перенесенного заболевания, не всегда являются эффективной защитой. Многое зависит от того, насколько тяжело протекала болезнь, и от общего состояния иммунной системы человека.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021