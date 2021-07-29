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ГП обжалует решение о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

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Генпрокуратура РФ обжалует решение арбитража о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства в четверг, 29 июля.

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«Трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации $2,6 млрд США плюс проценты и арбитражные издержки. В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным», — говорится в сообщении.

Данное решение, как подчеркнули в Генпрокуратуре, будет обжаловано в обязательном порядке. В то же время в ведомстве указали, что в ходе процесса, состоявшегося 23 июля, арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований к Российской Федерации, а мнения арбитров относительно подсудности иска разделились.

Так, в ходе разбирательства российская сторона последовательно оспаривала не только компетенцию состава арбитров по рассмотрению споров на основании Договора к Энергетической хартии, но и правомерность самих исковых требований.

Именно благодаря аргументированной позиции РФ подавляющая часть заявленных требований была отведена, указали в ведомстве.

Арбитры же не смогли прийти к единогласному мнению по пунктам решений, которые были вынесены в пользу истца. При этом двое из трех арбитров подготовили три особых мнения по делу.

«Внутри состава арбитража отсутствовало согласие как по поводу наличия собственной юрисдикции на рассмотрение спора, так и относительно явно неправомерного взыскания с России компенсации в пользу компании Yukos Capital, несмотря на фиктивный характер внутрикорпоративных займов, являющихся частью более обширной нелегальной схемы акционеров ОАО «НК «ЮКОС» по уклонению от уплаты налогов и последующему выводу средств из России и их отмыванию», — отметили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что профессор Брижит Стерн в свою очередь признала, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение требований Yukos Capital в РФ. Причем он не имел юрисдикции на это сразу по двум основаниям, среди которых противоречие российскому праву временного применения арбитражной оговорки и отсутствие реальных инвестиций в российскую экономику со стороны компании.

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В особом мнении он пояснил, почему нельзя было рассматривать запрос Минюста о невозможности выплатить компенсацию экс-акционерам компании

«Она также возражала против присуждения Yukos Capital вообще какой-либо суммы компенсации, поскольку это приведет к его неосновательному обогащению за счет РФ», — добавили в ведомстве.

Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.

1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом. Иностранных акционеров это не устроило, и они подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на $114 млрд. Иск был удовлетворен, однако его сумма была снижена до $50 млрд. В последствии Окружной суд Гааги признал, что суд, вынесший это решение, не имел на это необходимой компетенции.

18 февраля Апелляционный суд Гааги постановил, что Россия обязана выплатить более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Инстанция удовлетворила требование экс-акционеров компании отменить решение Окружного суда Гааги и восстановил решение о выплате средств.

Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги в середине мая 2020 года. Тогда в Минюсте обратили внимание на тот факт, что инстанция не учла нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. Так, бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа получили контроль над активами путем доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за приватизацию.

Кроме того, в Минюсте указали на то, что апелляционный суд Гааги не учел доказанного ухода компании от налогов и «практически полностью проигнорировал» факты использования ЮКОСом фирм-однодневок в регионах с льготным налогообложением.

В начале декабря того же года сообщалось, что Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения решений арбитража по делу ЮКОСа. В Минюсте РФ решение сочли необоснованным и подчеркнули, что Россия продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях.

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