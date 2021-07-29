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В Пакистане сильные ливни привели к затоплению улиц

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В столице Пакистана Исламабаде прошедшие мощные ливни привели к затоплению улиц. Разгул стихии повлек гибель по меньшей мере двух человек. Об этом сообщает телеканал GEO TV.

Отмечается, что в результате вызванного дождями переполнения городской канализации вода залила улицы города.

Также в соцсетях появились кадры, на которых видно дорогу, размытую до такой степени, что в ней образовались настоящие провалы. На видео заметно, как плитка осыпается, а люди оказываются в затопленной яме.

Столичные власти призывают жителей сохранять спокойствие, а также ограничить передвижения по городу.

23 июля в Сочи прошел мощный ливень. В результате была разрушена подпорная стена и брусчатка на пляже в поселке Лоо. Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что для устранения последствий разлива рек были мобилизованы все силы и средства.

В результате разлива на реке Мацеста в воду снесло автомобиль. Всего внутри находилось пять человек. Тело первого погибшего нашли в тот же день, еще троих погибших — днем позже.

24 июля в МЧС рассказали, что ситуация в Сочи после выпадения обильных осадков нормализуется. В ведомстве отметили, что уровень воды в реках Мацеста и Хоста вернулся в русло. Электроснабжение в городе восстановлено полностью. По заявкам населения продолжается оказание адресной помощи по откачке воды.

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