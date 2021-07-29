В Болгарии ошибки в организации вакцинации стоили жизни 10 тыс. человек

В Болгарии 10 тыс. человек стали жертвами неправильной организации вакцинации от COVID-19. Об этом в среду, 28 июля, со ссылкой на данные экспертов заявил на выступлении в парламенте глава минздрава технического правительства страны Стойчо Кацаров, передает Болгарское телеграфное агентство.

Ключевой ошибкой властей, по мнению министра, стало отсутствие в программе вакцинации приоритета для граждан старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями, у которых коронавирус может вызывать опасные осложнения.

«По мнению экспертов, это привело к смерти около 10 тыс. пациентов во время второй волны пандемии. Эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане», — отметил он.

Другой ошибкой правительства Кацаров назвал выбор препарата. Он указал на то, что в республике предпочтение отдали вакцине компании AstraZeneca в ущерб трем другим препаратам, одобренным для применения в Евросоюзе (Pfizer, Moderna и Janssen). По словам главы минздрава, из-за задержки поставок вакцины до конца февраля страна смогла иммунизировать всего 200 тыс. человек.

23 июня стало известно, что европейские политики начали отказываться от вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca. Так, от вакцинации второй дозой указанной вакцины отказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Для второй прививки она выбрала препарат американской компании Moderna.

От вакцинации второй дозой AstraZeneca также отказался премьер-министр Италии Марио Драги. В качестве второй прививки он выбрал препарат компании Pfizer/BioNTech. Свое решение Драги объяснил низким уровнем антител после первой вакцинации.

В СМИ неоднократно писали о негативном влиянии AstraZeneca на здоровье, в том числе и о летальных случаях после вакцинации указанным препаратом. Так, 11 июня сообщалось, что прокуратура Генуи расследует смерть 18-летней Камиллы Канепы после получения вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

Камилла Канепа была госпитализирована из-за тромбоза кавернозного синуса и умерла после операции по удалению тромба. До этого, 25 мая, она получила дозу вакцины AstraZeneca.

Кроме того, 11 июня стилист Насос Катрис умер в Греции на следующий день после прививки от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Ранее, 25 мая, британская модель Стефани Дюбуа скончалась после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Причиной смерти 39-летней женщины стал тромбоз.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.