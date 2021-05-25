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Британская модель умерла от тромбоза после вакцинации AstraZeneca
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Британская модель умерла от тромбоза после вакцинации AstraZeneca

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Британская модель Стефани Дюбуа скончалась после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Причиной смерти 39-летней женщины стал тромбоз, пишет The Sun во вторник, 25 мая.

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Причиной повышенного тромбообразования у привитых может быть ошибка на производстве, индивидуальная реакция или предрасположенность к патологиям

По данным издания, Дюбуа получила первую дозу вакцины в городе Пафос на Кипре 6 мая. В этот же день она написала на своей странице в Facebook пост о том, что сделала прививку и «чувствует себя ужасно», поэтому проводит время в постели с пиццей.

Позже, 14 мая, модель доставили в местную больницу из-за проблем с дыханием. В соцсетях женщина рассказала, что у нее появилась дрожь во всем теле, «сжались» все суставы, а также пожаловалась на постоянные головные боли.

«Мама и папа отправили меня пройти тест на коронавирус, который, к счастью, оказался отрицательным. Однако нам не стало понятнее, в чем проблема. Может, таким образом у меня проявилась реакция на вакцину», — рассказала она о своем состоянии.

19 мая Дюбуа оказалась в коме, а позже местные СМИ сообщили, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг и она скончалась 22 мая.

В то же время представители здравоохранения главной государственной больницы Кипра в Никосии заявили, что у Дюбуа не было серьезных заболеваний.

Ранее, 20 мая, в Австралии связали шесть новых случаев образования тромбов у пациентов с вакцинацией от коронавируса препаратом британско-шведского производителя AstraZeneca.

Всего в стране подтверждено 24 случая развития тромбоза после применения вакцины. Наиболее часто у пациентов фиксируют тромбоз глубоких вез, тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз воротной вены.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.

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