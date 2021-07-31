Символ эпохи: главному стадиону страны исполнилось 65 лет

Трудно найти место, которое было бы источником такого спектра эмоций, как «Лужники». В 1950-е вся страна строила стадион и гордилась им. Не счесть минут триумфа и восторга, которые подарили здесь своим болельщикам наши спортсмены, но и драматических мгновений неудач тоже было немало. А кто сумел сдержать слезы в 1980-м вместе с улетавшим в небо олимпийским мишкой? Но была и обида, когда храм спорта превратился во всероссийскую барахолку. К счастью, эти годы миновали и «Лужники» вновь превратились в храм спорта. «Известия» — о некоторых страницах из долгой жизни главного стадиона России, которому сегодня, 31 июля, исполняется 65 лет.

Не то деревня, не то слобода

Название «Лужники» в средневековых документах встречается довольно регулярно, но поскольку мест с таким названием (происходящим от слова «луг») было немало, невозможно точно сказать, о каком конкретно идет речь. Более точная локализация начинается лишь после строительства поблизости от излучины реки Москвы Новодевичьего монастыря, что произошло, как известно, в 1524 году при Василии III. Тогда в документах впервые появляется точное указание на слободу Малые Лужники под Новым Девичьим монастырем — это свидетельство относится к XVII веку.

Обжитой эту местность назвать было трудно — неподалеку от монастыря стояла небольшая слободка, а дальше до реки тянулся огромный заливной луг. Видимо, сначала он принадлежал монастырю и жители слободы (их и называли лужниками) его использовали — косили траву и продавали сено, делясь заработком с хозяевами. После случившейся при Екатерине II секуляризации луг стал государственным, а скорее бесхозным — известно, что крестьяне расположенной на другом берегу реки деревни Воробьево организовали к нему лодочную переправу, видимо, как раз для покоса. В XIX веке в этой местности появились огороды и небольшие деревянные домики, но значительного поселения или деревни не возникло, видимо, из-за того, что при больших разливах река заливала всю пойму.

Символ эпохи2 Вид на Москва-реку и Лужники со стороны Воробьевых гор, 1933 год Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Строительство Камер-Коллежского вала, а потом Окружной железной дороги как бы отделило Лужники от города, но и создало транспортные условия для развития местности. Тем не менее до 1917-го эта территория оставалась малообжитой, а горожане приезжали сюда отдохнуть на реке, искупаться и покататься на лодках. После революции существенных перемен не произошло, хотя город стал стремительно приближаться к Лужникам, а многоэтажная застройка дошла почти до линии Окружной железной дороги — современного третьего автомобильного кольца. Лужники словно ждали решения своей судьбы.

Трудности перехода

Переломный для Лужников момент наступил в 1952 году, когда советская сборная впервые приняла участие в Олимпийских играх в Хельсинки. По сути, это было первое серьезное выступление наших атлетов на международной арене. Сборная СССР заняла второе место в командном зачете, уступив лишь американцам — 76 медалей суммарно против 72. После этого на высшем уровне было принято решение, что спортивные арены необходимо использовать для демонстрации успехов социалистического строя. Большой спорт стал частью большой государственной политики. Естественно, задумались и о проведении в перспективе своей Олимпиады, для чего необходимы были современные спортивные сооружения.

Начали подыскивать место и быстро остановились на лужнецкой излучине, где всё было идеально: ровная, практически не застроенная местность близко от центра с удобными транспортными путями — рядом железная дорога, автомобильные трассы, река, возможность быстро провести метро. Да еще и великолепный вид на только что построенное здание МГУ. Минусом можно было считать близость грунтовых вод и частые разливы реки, но это было делом поправимым.

Символ эпохи1 Вид со смотровой площадки на Ленинских горах на место, предназначенное для строительства стадиона в Лужниках. В руках одного из экскурсантов — эскизный проект строительства. 1954 год Фото: commons.wikimedia.org/Henri Cartier-Bresson

Решение о сооружении спортивного комплекса было принято правительством СССР 23 декабря 1954 года. Проектировка была поручена коллективу под руководством Александра Власова, который был прекрасно знаком Н.С. Хрущёву — в послевоенные годы Власов был главным архитектором Киева, а Никита Сергеевич возглавлял ЦК КПУ. Проектные работы были завершены в рекордные сроки — всего за 90 дней, и в апреле 1955 года развернулось строительство. На первом этапе предполагалось создать условия для возведения грандиозного стадиона — поднять уровень грунта, дабы избежать подтоплений, укрепить берега и вбить бетонные сваи в основание фундамента. Одновременно начались работы по прокладке линии метро от станции «Парк культуры» до Лужников.

Стоит оговориться, что проект стадиона создавался в момент, который можно назвать переломным для советской архитектуры. Всего за две недели до принятия постановления о строительстве стадиона на Всесоюзном совещании строителей «практика украшательства в архитектуре была подвергнута резкой критике» . Было указано, что монументальный сталинский ампир стилистически более «не соответствует линии партии и правительства в архитектурно-строительном деле... Советской архитектуре должна быть свойственна простота, строгость форм и экономичность решений». Это был первый шаг, который в ноябре 1955 года будет утвержден в знаменитом постановлении ЦК «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Власов, как главный архитектор Москвы и президент Академии архитектуры СССР, отлично умел улавливать новые веяния. Он, конечно, «перестроился», но, видимо, не до конца. И это можно заметить уже потому, как отличаются друг от друга стилистика БСА, Малой арены, Дворца спорта и бассейна. Иногда «Лужники» называют последним большим проектом послевоенного «сталинского» ампира, а иногда — первым образцом «хрущевского» индустриального функционализма.

Символ эпохи3 Памятник Владимиру Ленину, установленный в 1960 году на площади перед центральным входом стадиона «Лужники» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Советская Олимпия

Стадион сразу получил имя В.И. Ленина, а вместе с ним — статус всесоюзной комсомольской стройки. Всего примерно через год после начала строительных работ, в июле 1956 года 100-тысячная Большая спортивная арена была готова. Формально ее собирались открыть к годовщине революции, но коллектив взял на себя обязательство успеть к Всероссийской спартакиаде, которая должна была стартовать в августе. На всякий случай, об этом публично не сообщалось, но рабочие не подвели.

Торжественное открытие арены назначили на 31 июля 1956 года, а первыми зрителями «Лужников» стали его строители. Для них и для руководства страны состоялось то, что сегодня назвали бы грандиозным шоу, а тогда именовали торжественной церемонией открытия. В празднике участвовали гимнасты, акробаты, легкоатлеты, а увенчал его товарищеский футбольный матч сборных СССР и КНР. По сути, это была проверка и генеральная репетиция перед открытием первой Спартакиады (этакий внутрисоюзный аналог Олимпиады), стартовавшей уже через неделю — 5 августа. Кстати, футбольный матч хозяева выиграли, а единственный гол забил крайний нападающий «Крыльев Советов» и сборной РСФСР (на Спартакиаде) Вадим Редкин, благодаря чему и вошел в историю.

До конца года в строй вошли Малая спортивная арена и Дворец спорта, вскоре был готов Плавательный бассейн и открыто метро «Спортивная». А уже через год слово «Лужники» узнали во всем мире — арена стала одним из главных площадок VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Символ эпохи4 Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр, 1980 год Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Guneev

Триумфы и трагедии

А потом была богатая спортивная биография. Уже в 1957-м «Лужники» принимали чемпионат мира по хоккею с шайбой, в следующем году — чемпионат мира по спортивной гимнастике, в 1959-м — чемпионат мира по баскетболу и II Спартакиаду народов СССР. В 1960-м году Большая спортивная арена приняла чемпионат мира по мотогонкам на льду, а в 1962-м — чемпионат мира по конькобежному спорту. В 1963-м во Дворце спорта был организован чемпионат Европы по боксу, а через год — чемпионат Европы по фигурному катанию. Ну а союзных чемпионатов, кубков и турниров, которые проходили в «Лужниках», просто невозможно сосчитать. Апогеем спортивной биографии «Лужников» стала Олимпиада 1980 года. Здесь прошли открытие и закрытие, отсюда в небо улетел олимпийский мишка.

Но стадион был не только ареной высоких достижений, но и центром любительского спорта, на многочисленных площадках которого тренировались тысячи молодых атлетов. Например, с самого начала на территории стадиона размещалась легендарная Футбольная школа молодежи — первая и, возможно, самая известная футбольная академия страны. Указ о создании региональных ФШМ в Москве, Ленинграде, Минске, Тбилиси и Киеве был принят в том же 1954 году, когда решили строить «Лужники».

Логика была та же самая — для обеспечения серьезных успехов в большом футболе нужны были кадры, которые на дворовых площадках выращивать становилось всё труднее. На решение задачи были выделены серьезные ресурсы и кадры — достаточно сказать, что первым главным тренером столичной ФШМ стал только что закончивший карьеру Константин Бесков, в помощь которому были делегированы другие недавние «звезды»: Николай Дементьев, Анатолий Акимов, Виктор Лахонин, Виктор Маслов и т.д. В начале 1960-х региональные школы решили передать в ведение местных команд мастеров, а московская ФШМ в «Лужниках» сохранила свое имя. Со временем это название стало брендом, знаком футбольного качества.

Символ эпохи5 Мать одного из болельщиков, погибших в 1982 году из-за давки на футбольном матче в «Лужниках», во время вечера памяти у обелиска. 2002 год Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Наверное, самое страшное и трагическое событие в жизни стадиона произошло 20 октября 1982 года. Московский «Спартак», домашней ареной которого много лет были «Лужники», в первом матче 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА принимал голландский «Хаарлем». Погода была на редкость мерзкая — снежно, сыро, ветрено, а к вечеру еще и похолодало до −10. Билетов продали всего около 16 тыс., и руководство стадиона вполне логично решило, что нет смысла очищать все трибуны от снега и наледи (козырьков и крыши еще не было) и подготовили для болельщиков только большие боковые трибуны А и С. Пускали независимо от мест, и большинство зрителей оказались на ближней к метро трибуне С. Игра вышла под стать погоде и полю — вязкая и малопривлекательная. Хозяева выигрывали один мяч, гости особенно не противились, надеясь удержать минимальную разницу и отыграться дома.

Промерзшие болельщики за несколько минут до финального свистка потянулись к выходу, но на самой последней минуте спартаковцы забили второй гол. Часть поклонников попыталась вернуться на трибуны, чтобы отметить успех, и повернули назад, другие продолжали выходить. Началась давка, ограждения лестниц не выдержали, и люди стали падать вниз, наваливаясь друг на друга. Автор этого материала был тогда на матче, но, по счастью, сидел на трибуне А, ушел чуть раньше и уже со стороны видел происходивший кошмар. Это была стена хаотично лежащих друг на друге людей высотой в три человеческих роста. Оказавшиеся внизу хрипели и стонали, кто-то кричал, все пытались выбраться, но это было почти невозможно. Вокруг лежали шапки, шарфы, потерянные ботинки.

Милиция уже оцепила выход и пыталась руками выдергивать людей, вскоре стали подъезжать «скорые». В итоге, по официальным данным, в давке погибли 66 человек, хотя все, кто видел эту трагедию, были уверены, что жертв было больше. Утром газеты вышли с реляциями о спортивной победе, но о трагедии с болельщиками в них даже не упоминалось. Телевидение тоже молчало. Лишь в «Вечерней Москве» появилась краткая информация, что на стадионе случилась чрезвычайная ситуация, есть жертвы. Сегодня в «Лужниках» стоит памятник погибшим, у которого всегда живые цветы.

Символ эпохи7 Оззи Осборн (на сцене) во время международного рок-фестиваля в «Лужниках» в Москве, 1989 год Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

Новые приоритеты

С распадом СССР для «Лужников» наступили трудные времена, но стадион продолжал оставаться в авангарде — только теперь не спортивного движения, а рыночного. Территория «Лужников» превратилась в главную барахолку страны, откуда привозимые в столицу товары растекались по всей России. Другим источником дохода для стадиона стали концерты, которые проводились едва ли не чаще, чем спортивные мероприятия. Здесь отметились все лучшие отечественные исполнители, способные собрать целый стадион, — «Кино», ДДТ, «Алиса», «Чайф» и т.д. Выступали и иностранцы в диапазоне от Оззи Осборна до Майкла Джексона. Вряд ли концерты благоприятно отразились на качестве футбольного поля, но иного варианта выжить у арены тогда не было.

Когда наша страна получила право на проведение чемпионата мира по футболу и встал вопрос о главной арене турнира, кандидатура «Лужников» даже не обсуждалась. Но стадион требовал полной модернизации, и тут выяснилось, что приведение его в соответствие с современными требованиями обойдется куда дороже, чем строительство новой арены. И всё же, несмотря на дополнительные траты, решено было сохранить исторический облик арены, полностью изменив содержимое. И это было сделано с блеском — на чемпионате мира «Лужники» подтвердили свой высочайший уровень.

Символ эпохи6 Стадион «Лужники» 9 мая 2017 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков