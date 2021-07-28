Инфекционист назвал подверженных риску тромбоза при COVID-19 людей

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил в среду, 28 июля, что люди предрасположены к тромбозу в первую очередь генетически.

«В первую очередь это люди, имеющие генетическую предрасположенность. Стоит отметить, что это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало», — сказал Поздняков в беседе с «РИА Новости».

По его словам, одной из клеток, благоприятных для размножения вируса SARS-COV-2, является эндотелий, представляющий собой пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. При поражении клеток вирусом внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови.

Поздняков пояснил, что так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, то при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. Вместе с тем он подчеркнул, что человек может даже не подозревать о развитии тромба.

При этом, как отметил врач, генетическая предрасположенность к тромбозу совсем не обусловлена наличием аналогичного заболевания у ближайших родственников. Инфекционист уточнил, что, «к сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной». Это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены, рассказал Поздняков.

Он также отметил, что COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, так как эндокринные заболевания, связанные с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, хронические сердечные заболевания могут влиять на склонность к повышенному тромбообразованию.

«У них очень сильно меняется свертываемость крови, и погибают они чаще всего от тромботических осложнений», — сообщил он.

Кроме того, инфекционист подчеркнул, что к тромбообразованию с точки зрения гендерной составляющей более склонны женщины, принимающие оральные контрацептивы.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, может ли вакцинация повысить риск тромбоза, врач сказал, что «у «Спутника V» в официальных источниках не отмечено риска тромбозов».

Ранее, 22 июля, стало известно, что в рамках постковидного синдрома у 20–30% граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, могут возникать тромбозы. Так, в Минздраве уточнили, что, для того чтобы предотвратить развитие осложнений после коронавируса, необходимо своевременно выявлять любые изменения в организме.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.