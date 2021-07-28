В Москве продали десять квартир из топ-100 самых дорогих

За II квартал 2021 года было продано 10 ультрапремиальных квартир, входящих в топ-100 самых дорогих в Москве, их совокупная стоимость оценивается в $83 млн или около 6 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики международного агентства элитной недвижимости Savills.

Квартиры расположены в районах Арбата, Патриарших прудов и в Тверском районе.

По состоянию на июнь 2021 года средняя цена 1 кв. м в 100 самых дорогих элитных квартирах Москвы составила $37.04 за «квадрат». За последние три месяца индекс вырос на 13,7%.

«В самом пиковом сегменте рынка сегодня небывало высокая активность. Собственники выводят на рынок новые дорогие лоты, понимая, что они будут востребованы», — сказал управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.

Средний бюджет предложения премиальной квартиры, вошедшей в PCM топ-100, составляет $11,4 млн. По сравнению с прошлым годом средний бюджет квартиры в долларовом выражении вырос на 10%, в рублевом выражении — на 12%. Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир достигает около $1 млрд, или 82,3 млрд рублей, рассказали аналитики.

Самое дорогостоящее предложение на московском рынке элитного жилья (без учета особняков) составляет порядка $88 млн, или более 6 млрд рублей. Нижняя граница бюджетов Savills PCM топ-100 в июне — апартамент стоимостью $1,6 млн (118 млн рублей), добавили в компании.

По информации аналитиков, из первой сотни самых дорогих квартир 67% предлагается на первичном рынке, еще 33% — на вторичном. По территориальному распределению ультрапремиальных квартир и апартаментов, Остоженка заняла первое место — 25 лотов. На втором месте Якиманка — 19 лотов и Арбат — 15 лотов.

Диапазон площадей таких квартир широк — от 64 до 1689 кв. м, но наибольшую долю занимают лоты менее 200 кв. м (37% от общего объема предложения). Средняя площадь лота в рейтинге составляет 307 кв. м, каждый 5-й лот из рейтинга является пентхаусом, отметили в компании.

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, Москва входит в десятку городов мирового рейтинга Global Residential Cities Index по росту цен на жилье по итогам первого квартала 2021 года. Российская столица расположилась на седьмой строчке с положительной динамикой цен в 22,4%, хотя всего год назад находилась только на 143-м месте рейтинга (–3,6%).