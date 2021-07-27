Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак
Общество
В Иркутске за взятку задержали замначальника СУ МВД по Бурятии
Спорт
Российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на ОИ
Мир
ВОЗ исключила из списка для мониторинга выявленный в России штамм COVID-19
Мир
В немецком Леверкузене заявили об угрозе городу из-за взрыва на химзаводе
Спорт
Российский тхэквондист Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Мир
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире
Мир
Делегация РФ прибыла на консультации с США по стратегической стабильности
Спорт
Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна

Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз обняла россиянку Ангелину Мельникову после того, как та упала с бревна во время командного многоборья на Олимпиаде 2020 в Токио.

Четверка удалая: супергимнасты, русский финал в сабле и успех Храмцова
У России — дебютное олимпийское золото в тхэквондо, а также победа в командном многоборье впервые с 1996 года

Ранее сама Симона Байлз снялась с участия в командном многоборье из-за травмы. Спортсменка из США неудачно исполнила опорный прыжок в финале. Байлз покинула площадку под присмотром тренера и вернулась к команде с жестко перевязанной ногой.

Вскоре после этого с бревна упала Владислава Фразова, а потом и Мельникова.

Как сообщала позднее газета «Спорт-Экспресс», Байлз снялась с сорвенований из-за психологических проблем.

Американка показала худший результат (13,766) в первой смене командного многоборья, после чего ее заменила запасная команды США на этом снаряде Джордан Чайлд. В вольных упражнениях вместо Байлз заявлена Суниса Ли.

24-летняя спортсменка из США является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро она стала лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, многоборье и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Кроме того, она 19-кратная чемпионка мира.

Российские гимнастки после первой смены в финале командного первенства шла первой. После опорного прыжка на их счету 43,799 балла. На втором месте — сборная США (42,732), на третьем — Франции (42,732).

Ранее в этот день российские тхэквондисты впервые в истории выиграли медальный зачет на Олимпийских играх. Накануне Максим Храмцов, победив иорданца Салеха аль-Шарабати в весовой категория до 80 кг, завоевал золотую медаль. Отмечалось, что эта награда стала первой медалью высшей пробы в истории развития данного вида спорта в РФ и четвертой для сборной ОКР на текущих Играх.

Кроме того, россиянин Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанцию в 100 м на спине, завоевав золотую медаль и установив новый европейский рекорд.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021