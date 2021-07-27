Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз обняла россиянку Ангелину Мельникову после того, как та упала с бревна во время командного многоборья на Олимпиаде 2020 в Токио.

Ранее сама Симона Байлз снялась с участия в командном многоборье из-за травмы. Спортсменка из США неудачно исполнила опорный прыжок в финале. Байлз покинула площадку под присмотром тренера и вернулась к команде с жестко перевязанной ногой.

Вскоре после этого с бревна упала Владислава Фразова, а потом и Мельникова.

Как сообщала позднее газета «Спорт-Экспресс», Байлз снялась с сорвенований из-за психологических проблем.

Американка показала худший результат (13,766) в первой смене командного многоборья, после чего ее заменила запасная команды США на этом снаряде Джордан Чайлд. В вольных упражнениях вместо Байлз заявлена Суниса Ли.

24-летняя спортсменка из США является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро она стала лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, многоборье и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Кроме того, она 19-кратная чемпионка мира.

Российские гимнастки после первой смены в финале командного первенства шла первой. После опорного прыжка на их счету 43,799 балла. На втором месте — сборная США (42,732), на третьем — Франции (42,732).

Ранее в этот день российские тхэквондисты впервые в истории выиграли медальный зачет на Олимпийских играх. Накануне Максим Храмцов, победив иорданца Салеха аль-Шарабати в весовой категория до 80 кг, завоевал золотую медаль. Отмечалось, что эта награда стала первой медалью высшей пробы в истории развития данного вида спорта в РФ и четвертой для сборной ОКР на текущих Играх.

Кроме того, россиянин Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанцию в 100 м на спине, завоевав золотую медаль и установив новый европейский рекорд.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.