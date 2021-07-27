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Эксперт назвал способы избежать уловок кибермошенников

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Руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко прокомментировал «Известиям» новый способ выманить деньги россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов. О новой схеме мошенничества ранее в этот день рассказали в Сбербанке.

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«Сообщения с фейковыми выплатами — излюбленная схема среди фишеров и скамеров. Чтобы не попасться на удочку мошенников, стоит быть внимательными: критически относиться ко всем крайне щедрым предложениям в Cети вне зависимости от того, где пришло сообщение — в мессенджере, на почте или в социальных сетях», — сказал Марченко.

Если человеку предлагают принять участие в какой-либо лотерее или сообщают о полагающейся выплате, стоит проверить на официальном сайте организации, действительно ли такая акция существует, добавил эксперт.

Также не стоит переходить по сомнительным ссылкам, даже если их прислали знакомые, отметил Марченко.

К тому же не лишним будет установить защитное решение, которое заблокирует попытку перейти на фишинговый или скам-сайт, в том числе из популярных мессенджеров, заключил эксперт.

Согласно новой схеме, мошенники рассылают потенциальным участникам приглашения якобы организованного мессенджером розыгрыша денежных призов. В случае, если человек перейдет по ссылке, он остановится на фишинговом сайте, где говорится о том, что призовой фонд акции составляет $1 млн.

После чего желающим принять участие в конкурсе предлагают выбрать любой мессенджер, затем всплывает окно с указанием размера приза — от $10 тыс. до $5 тыс. Жертва переходит в чат с «администратором», где бот сообщает, что человек якобы попал в топ-100 пользователей соцсети и может получить еще пять денежных призов. Отмечается, что итоговая сумма якобы возможного выигрыша, как правило, составляет несколько тысяч долларов.

Однако законодательство РФ запрещает переводы в иностранной валюте между резидентами, по этой причине мошенники говорят жертве о том, что полученный выигрыш следует конвертировать в рубли. Для этой цели, уточняют злоумышленники, потребуется внести небольшую комиссию в несколько сотен рублей. После чего они просят человека ввести номер карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из СМС-сообщения.

Ранее в этот день заместитель гендиректора InfoSecurity a Softline Company Игорь Сергиенко сообщил «Известиям», что мошенники стали призывать россиян инвестировать в космос. По его словам, новая схема обмана появилась в связи с активным ростом рынка розничной торговли ценными бумагами, модой на IPO, а также с громкими историями полетов Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

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