Мошенники придумали схему обмана с инвестициями в «Роскосмос»

Мошенники стали призывать россиян инвестировать в космос, рассказал «Известиям» заместитель гендиректора InfoSecurity a Softline Company Игорь Сергиенко. На фейковом сайте, в числе прочего, приводится цитата гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, который обещает заработок от $1 тыс. еженедельно. На портале предлагается оставить электронную почту и телефон для связи, по которому с пользователем связывается якобы представитель проекта и направляет на фейковую трейдинговую платформу, где потенциальной жертве предлагают пополнить брокерский счет и начать торговать.

«Подобные «проекты» появляются периодически и действуют по схожей схеме, меняется лишь «обложка». Мошенники могут использовать как бренды крупных международных, так и российских компаний, выступая якобы от их имени. На сайтах предлагаются якобы высокодоходные инвестиции в ценные бумаги компаний. Зарегистрировавшись на таком сайте, клиент рискует не только потерять «инвестированные» средства, но и стать жертвой кибермошенников — оставлять на таких ресурсах свои персональные данные, реквизиты карточки и счета небезопасно», — сообщили «Известиям» в ЦБ.

Эксперты пояснили, что новая схема обмана появилась в связи с активным ростом рынка розничной торговли ценными бумагами, модой на IPO, а также с громкими историями полетов Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

В I квартале 2021 года Банк России выявил более 80 компаний с признаками финансовых пирамид и более 130 — с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

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Ракетный развод: появилась схема мошенничества с инвестициями в «Роскосмос»