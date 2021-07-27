Аэродром в Хабаровском крае временно закрыт после крушения самолета
Работа аэродрома Калинка в Хабаровском крае, рядом с которым разбился легкомоторный самолет, приостановлена. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.
26 июля в Хабаровском районе был введен режим ЧС в связи с падением самолета с целью компенсации родственникам пострадавших, передает ИА AmurMedia. На месте падения самолета к работе приступили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Проводится дополнительный осмотр.
Крушение произошло ночью 24 июля в районе поселка Калиновка. Управляла самолетом президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская. Пассажиром был будущий ученик авиашколы. Оба погибли.
Следствие возбудило уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета. Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».