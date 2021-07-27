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В Крыму назвали неуместной аналогию с Северным Кипром

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Неуместно проводить аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра. Такое мнение 27 июля высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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Таким образом он отреагировал на то, что профессор турецкого Университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал предложил взаимное признание регионов: Анкара признает Крым, а РФ признает Турецкую Республику Северный Кипр.

«Проводить какие-либо аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра совершенно неуместно. Торг в этом вопросе исключен. Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, и предшествовало тому свободное волеизъявление крымского народа. С Северным Кипром же несколько другая ситуация», — заявил Гемпель «РИА Новости».

При этом Гемпель отметил, что многие турецкие бизнесмены хотели бы развивать бизнес в Крыму, поэтому Анкаре выгодно было бы признать Крым российским и налаживать с полуостровом торговые отношения.

В Кремле во вторник негативно отнеслись к предложению турецкого ученого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские регионы никогда не были и не будут предметом сделок.

В апреле этого года президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На встрече турецкий лидер отметил, что Турция не признает «аннексию Крыма» и поддерживает суверенитет и целостность Украины.

В Кремле такую позицию назвали неправильной. Песков выразил мнение, что Москва однажды сможет переубедить Анкару и направить турецкую сторону на верную позицию по крымскому вопросу.

Турецкая Республика Северный Кипр была официально провозглашена в 1975 году в результате военного переворота, когда Кипр был разделен на север и юг, и на сегодняшний день признана только Анкарой. Россия не признает эти территории независимыми.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.

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