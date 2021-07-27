Блинкен напомнил президенту Туниса о важности демократических ценностей

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе своего разговора с президентом Туниса Кайсом Сайедом призвал лидера страны соблюдать каноны демократии и человеческих прав. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-служба американского Госдепа.

«Госсекретарь подчеркнул сильное партнерство Соединенных Штатов и неизменную поддержку тунисского народа, который сталкивается с двойными проблемами — экономическим кризисом и пандемией коронавируса. Он призвал президента Саида придерживаться принципов демократии и прав человека, которые составляют основу управления в Тунисе», — говорится в тексте уведомления пресс-секретаря американского ведомства Неда Прайса, которое было опубликовано на сайте Государственного департамента.

Дополнительно Блинкен обратился к главе тунисского правительства с призывом поддерживать открытый диалог «со всеми» политическими деятелями и народом страны. Он также добавил, что Вашингтон намерен продолжать следить за ситуацией.

Ранее в этот же день, 26 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что американское правительство не располагает окончательным решением по вопросу характеристики событий в Тунисе в качестве государственного переворота в связи с отсутствием юридического анализа, который должен быть предоставлен Госдепартаментом США.

Беспорядки в стране начались после решения президента Каиса Саида отправить в отставку правительство во главе с премьер-министром Хишамом аль-Мешиши. Он также заморозил права депутатов страны и решил назначить нового премьер-министра. В настоящее время Саид принял на себя обязанности главы правительства. Хишам аль-Мешиши возглавлял кабинет министров с сентября 2020 года.

Действия президента вызвали недовольство как сторонников действующего режима, так и оппозиции. Участники протестов требуют роспуска парламента, а также смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в стране.

26 июля посольство РФ в Тунисе сообщило, что информация о задержании россиян во время манифестаций не поступала. По данным российской дипмиссии, также отсутствуют сведения об обращениях соотечественников за медицинской помощью в учреждения здравоохранения Туниса.