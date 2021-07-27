Власти США заявили о неуверенности в характеристике событий в Тунисе

Правительство Соединенных Штатов не приняло окончательного решения по части характеристики событий, произошедших в Тунисе, в качестве государственного переворота, что обусловлено отсутствием юридического анализа, который, как ожидается, должен предоставить американский Госдепартамент для конечных выводов. Об этом в понедельник, 26 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе своего регулярного брифинга.

По словам представителя Белого дома, американские власти весьма обеспокоены происходящими в Тунисе событиями. Особенно правительство США волнует фон происходящего, а именно — мероприятия тунисских властей, направленные на стабилизацию экономики, улучшение уровня жизни граждан страны и противостояние распространению коронавируса.

«В Тунисе произошло множество событий только за последние 24 часа. Определение «переворот» — это юридическое определение, и мы (американское правительство — Ред.) будем ждать юридического анализа от Государственного департамента США, прежде чем давать конечную характеристику этим событиям. Следовательно, никаких выводов на этом фронте сделано не было», — говорится в заявлении американского пресс-секретаря, опубликованном на сайте Белого дома.

Псаки добавила, что США поддерживают двусторонний диалог с Тунисом и стараются быть в курсе подробностей ситуации.

Ранее в этот же день, 26 июля, стало известно о том, что улицы Туниса заполнили демонстранты, которые выступали с требованием отставки президента и смены политического режима.

Беспорядки в стране начались после решения президента Каиса Саида отправить в отставку правительство во главе с премьер-министром Хишамом аль-Мешиши. Он также заморозил права депутатов страны и решил назначить нового премьер-министра. В настоящее время Саид принял на себя обязанности главы правительства. Хишам аль-Мешиши возглавлял кабинет министров с сентября 2020 года.

Действия президента вызвали недовольство как сторонников действующего режима, так и оппозиции. Участники протестов требуют роспуска парламента, а также смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в стране.

26 июля посольство РФ в Тунисе сообщило, что информация о задержании россиян во время манифестаций не поступала. По данным российской дипмиссии, также отсутствуют сведения об обращениях соотечественников за медицинской помощью в учреждения здравоохранения Туниса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле следят за новостями из Туниса и, конечно же, рассчитывают на то, что ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в этой стране.

Для России Тунис является важным направлением туризма. Пока что для путешественников ничего не поменялось, однако посольство России в Тунисе рекомендует исключить поездки по стране.