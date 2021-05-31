Сборная США вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная США победила сборную Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и досрочно вышла в плей-офф турнира, пишет «СпортЭкспресс» в понедельник, 31 мая.

Встреча команд группы В прошла в Риге и завершилась со счетом 2:0. Шайбы забросили Джейсон Робертсон и Колин Блэквелл, вратарь американской сборной Кэлвн Питерсен отразил 17 бросков.

Таким образом, сборная США набрала 15 очков и заняла второе место в группе, обеспечив себе место в плей-офф. Сборная Германии (9) расположилась на четвертой строчке.

Ранее, 29 мая, российская сборная обыграла команду Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира и вышла в единоличные лидеры группы А. Встреча команд завершилась со счетом 4:1.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня, в котором также участвует российская сборная.