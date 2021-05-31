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Психолог рассказал о пользе аквариумов

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Кандидат психологических наук, психоаналитик, клинический психолог высшей категории, доцент Алексей Мелехин рассказал в понедельник, 31 мая, о пользе аквариумов для здоровья людей.

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По его словам, если человеку предстоит какая-то операция или обычный осмотр у врача, а у него есть какая-то тревожность и боязнь врачей, то созерцание аквариума снижает проявления беспокойства. Специалист подчеркнул, что такие результаты наблюдались даже после пяти минут просмотра.

При таких когнитивных нарушениях, как деменция, сопровождающихся различными неврологическими и психологическими симптомами, наличие аквариума дома у пациента или в отделении, где он пребывает, приводит к снижению агрессивности и уменьшению каких-то деструктивных нарушений, а эмоциональный фон людей с такими диагнозами становится намного лучше, отметил психоаналитик.

Мелехин добавил, что аквариум полезен для школьников и студентов. «Было показано, что успешность выступлений, успешность взаимодействия, например с преподавателями, учебная успеваемость становятся лучше за счет того, что при созерцании аквариума снижается тревожность», — цитирует эксперта сайт aif.ru.

Аквариум дома способствует и укреплению отношений. Лучше становится психическое благополучие, меньше возникает чувство одиночества, меньше симптомов тревоги и депрессии, говорит специалист.

«Вообще, взаимодействие с животными, не только с рыбами, действительно влияет на благополучие людей, причем под благополучием тут понимают два варианта. Первый — это физическое благополучие. Тут речь идет про снижение артериального давления, уменьшение рисков сердечно-сосудистых заболеваний и, что очень здорово, снижение показателей смертности за счет здоровьесберегающего поведения, за счет того, что нужно проявлять заботу о другом», — отметил психоаналитик.

Мелехин считает, что через рыбок и аквариум у человека может формироваться безопасная фигура привязанности, то есть чувство комфорта. Он заключил, что сейчас аквариумы очень актуальны.

Накануне врач-терапевт Тина Петровская рассказала, что хроническая усталость, с которой сталкивается все больше людей, может быть следствием серьезных болезней.

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