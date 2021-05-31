Гоночная вершина: «Форсаж 9» снова возглавил российский кинопрокат

«Форсаж 9» предсказуемо сохранил лидерство в российском прокате — достойных соперников у Вина Дизеля и его команды гонщиков так и не появилось . Прокатчики переоценили потенциал очередной серии мегапопулярной франшизы, поэтому даже на второй неделе его показа побоялись ставить крупные релизы. Как итог — слабые показатели всего уикенда. Посещаемость упала почти в два раза, а хоррор «Тихое место 2», вышедший в формате превью в субботу, сразу взлетел на вторую строчку.

Уступили дорогу

По данным ЕАИС, девятая серия «Форсажа» заработала более 195 млн рублей, что почти на треть меньше сборов предыдущей части за второй уикенд (269 млн) . В итоге фильм все-таки покорил миллиардную планку, но лишь на 13-й день проката, в рабочий понедельник, — ранее франшиза достигала этой планки гораздо быстрее. Но, как отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, это более чем достойный результат в современной ситуации.

Гоночная вершина Кадр фильма «Форсаж 9» Фото: UPI

— «Форсаж 9» уже возглавил рейтинг самых кассовых фильмов года и точно продолжит собирать кассу. Огромным минусом для этого релиза стали существующие ограничения на заполняемость в кинотеатрах России , — подчеркнула эксперт.

Иными словами, автомобильный экшен все равно стал большим хитом, обогнав предыдущих лидеров года — «Годзиллу против Конга», «Мортал Комбат» и «Гнев человеческий», каждый из которых не смог перебраться за 900 млн . Но кинотеатры явно надеялись на большее. «Форсаж» уже не раз сносил конкурентов даже на второй неделе, поэтому на сей раз ему решили заранее уступить дорогу. В итоге уикенд прошел без больших новых релизов, и кинотеатры заметно опустели. В эти выходные по сравнению с прошлыми зрителей пришло на 1 млн меньше — вместо 2,3 млн всего 1,4 млн.

Громкий старт

Неудивительно, что в этом затишье там громко стартовал сиквел хоррор-хита с Эмили Блант «Тихое место». Фильм вышел в формате превью только в субботу (в широкий прокат картина выходит 3 июня), и за два дня фильм заработал отличную кассу в 53 млн рублей. Этой суммы хватило, чтобы сразу занять вторую строчку.

Гоночная вершина Кадр фильма «Тихое место» Фото: Централ Партнершип

— Учитывая успешный старт в США, рекорд IMAX в первые выходные и лестные отзывы западных критиков, мы готовы предположить, что и в российском прокате релизу будет чем нас удивить. Наработка у фильма была ошеломительной, превышая показатели лидеров в два-три раза , — отметила Ольга Зинякова.

И правда, у хоррора практически «новогодняя» посещаемость: в среднем сеанс «Тихого места» собирал 35 зрителей. Для сравнения, у «Форсажа» этот показатель равен 16, как и у семейной картины «Кролик Питер 2», спустившейся на третью строчку (его результат за выходные — 50 млн рублей). За три недели проката экранизация серии английских сказок про говорящих зверят с Доналом Глисоном заработала 240 млн.

Его ближайший конкурент за семейную аудиторию — мультфильм «Спирит непокорный» — стартовал на четвертой позиции с бокс-офисом в 24 млн рублей. Замыкает пятерку самое кассовое аниме в истории — «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный», собравшее чуть меньше — 22 млн. За две недели проката сенсационный японский мультфильм вплотную подобрался к покорению 100-миллионого рубежа.

Свои демоны

К сожалению, не попал в топ-10 очередной якутский фильм, вышедший в широкий российский прокат — хоррор «Иччи» режиссера Костаса Марсана . Картина проехалась по ключевым жанровым фестивалям Европы и встретила теплую критику и у нас, и за границей. Но сборы составили всего 2,5 млн рублей и обеспечили 13-е место . Предыдущий якутский релиз — мистическая драма «Пугало» Дмитрия Давыдова, триумфатор «Кинотавра», — уже в первый уикенд записал на своей счет более 5 млн. Отчасти сказалась, видимо, сильная конкуренция — в прокате идут еще четыре жанровые ленты. Кроме «Тихого места 2» это «Пила: Спираль», «Спиритический сеанс», «Амнезия».

Гоночная вершина Кадр фильма «Пила: Спираль» Фото: Централ Партнершип

— «Иччи» действительно оказался окружен немалым количеством самых разных конкурентов — и хорроров, и блокбастеров, что не могло не отразиться на его сборах. Фильму «Пугало» повезло в этом смысле больше: одновременно с ним в кинотеатрах практически не было аналогичных картин, картина очень долго звучала в инфополе благодаря фестивальным успехам, помог и «сарафан», — пояснила Ольга Зинякова.