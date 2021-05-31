 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков
/

Гоночная вершина: «Форсаж 9» снова возглавил российский кинопрокат

На второе место после двух дней показа взлетел сиквел «Тихого места»
Фото: UPI
Главный слайд
Начало статьи
Гоночная вершина: «Форсаж 9» снова возглавил российский кинопрокат
2021-05-31 18:09:56">
2021-05-31 18:09:56
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Форсаж 9» предсказуемо сохранил лидерство в российском прокате — достойных соперников у Вина Дизеля и его команды гонщиков так и не появилось. Прокатчики переоценили потенциал очередной серии мегапопулярной франшизы, поэтому даже на второй неделе его показа побоялись ставить крупные релизы. Как итог — слабые показатели всего уикенда. Посещаемость упала почти в два раза, а хоррор «Тихое место 2», вышедший в формате превью в субботу, сразу взлетел на вторую строчку.

Гонка за признанием: «Форсаж 9» стартовал хуже ожиданий
Главная мировая автофраншиза уже уступает в прокате «Мортал Комбату»

Уступили дорогу

По данным ЕАИС, девятая серия «Форсажа» заработала более 195 млн рублей, что почти на треть меньше сборов предыдущей части за второй уикенд (269 млн). В итоге фильм все-таки покорил миллиардную планку, но лишь на 13-й день проката, в рабочий понедельник, — ранее франшиза достигала этой планки гораздо быстрее. Но, как отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, это более чем достойный результат в современной ситуации.

Гоночная вершина
кадр фильма «Форсаж 9»

Кадр фильма «Форсаж 9»

Фото: UPI

«Форсаж 9» уже возглавил рейтинг самых кассовых фильмов года и точно продолжит собирать кассу. Огромным минусом для этого релиза стали существующие ограничения на заполняемость в кинотеатрах России, — подчеркнула эксперт.

Глаза велики: «Истребитель демонов» обогнал российские мультики
Аудитория аниме выросла настолько, что может соперничать на сеансах с «Форсажем»

Иными словами, автомобильный экшен все равно стал большим хитом, обогнав предыдущих лидеров года — «Годзиллу против Конга», «Мортал Комбат» и «Гнев человеческий», каждый из которых не смог перебраться за 900 млн. Но кинотеатры явно надеялись на большее. «Форсаж» уже не раз сносил конкурентов даже на второй неделе, поэтому на сей раз ему решили заранее уступить дорогу. В итоге уикенд прошел без больших новых релизов, и кинотеатры заметно опустели. В эти выходные по сравнению с прошлыми зрителей пришло на 1 млн меньше вместо 2,3 млн всего 1,4 млн.

Громкий старт

Неудивительно, что в этом затишье там громко стартовал сиквел хоррор-хита с Эмили Блант «Тихое место». Фильм вышел в формате превью только в субботу (в широкий прокат картина выходит 3 июня), и за два дня фильм заработал отличную кассу в 53 млн рублей. Этой суммы хватило, чтобы сразу занять вторую строчку.

Гоночная вершина
Кадр фильма «Тихое место»

Кадр фильма «Тихое место»

Фото: Централ Партнершип

Учитывая успешный старт в США, рекорд IMAX в первые выходные и лестные отзывы западных критиков, мы готовы предположить, что и в российском прокате релизу будет чем нас удивить. Наработка у фильма была ошеломительной, превышая показатели лидеров в два-три раза, — отметила Ольга Зинякова.

Кто разбавил «Кролика Питера»: в кино случился самый слабый уикенд года
В неудачах российских прокатчиков можно винить только хорошую погоду

И правда, у хоррора практически «новогодняя» посещаемость: в среднем сеанс «Тихого места» собирал 35 зрителей. Для сравнения, у «Форсажа» этот показатель равен 16, как и у семейной картины «Кролик Питер 2», спустившейся на третью строчку (его результат за выходные — 50 млн рублей). За три недели проката экранизация серии английских сказок про говорящих зверят с Доналом Глисоном заработала 240 млн.

Инфографика

Его ближайший конкурент за семейную аудиторию — мультфильм «Спирит непокорный» — стартовал на четвертой позиции с бокс-офисом в 24 млн рублей. Замыкает пятерку самое кассовое аниме в истории — «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный», собравшее чуть меньше — 22 млн. За две недели проката сенсационный японский мультфильм вплотную подобрался к покорению 100-миллионого рубежа.

Свои демоны

К сожалению, не попал в топ-10 очередной якутский фильм, вышедший в широкий российский прокат — хоррор «Иччи» режиссера Костаса Марсана. Картина проехалась по ключевым жанровым фестивалям Европы и встретила теплую критику и у нас, и за границей. Но сборы составили всего 2,5 млн рублей и обеспечили 13-е место. Предыдущий якутский релиз — мистическая драма «Пугало» Дмитрия Давыдова, триумфатор «Кинотавра», — уже в первый уикенд записал на своей счет более 5 млн. Отчасти сказалась, видимо, сильная конкуренция — в прокате идут еще четыре жанровые ленты. Кроме «Тихого места 2» это «Пила: Спираль», «Спиритический сеанс», «Амнезия».

Гоночная вершина
кадр фильма «Пила: Спираль»

Кадр фильма «Пила: Спираль»

Фото: Централ Партнершип
Тролли, духи и Эйзенштейн: чем заняться гению в Ташкенте
Что смотреть в кино в эти выходные

— «Иччи» действительно оказался окружен немалым количеством самых разных конкурентов — и хорроров, и блокбастеров, что не могло не отразиться на его сборах. Фильму «Пугало» повезло в этом смысле больше: одновременно с ним в кинотеатрах практически не было аналогичных картин, картина очень долго звучала в инфополе благодаря фестивальным успехам, помог и «сарафан», — пояснила Ольга Зинякова.

Главными фаворитами будущего уикенда точно станут хоррор «Тихое место 2» и игровая картина по мотивам диснеевского мультфильма, которую уже окрестили «женским «Джокером» — «Круэлла» с Эммой Стоун.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021