Матч сборных России и Польши по футболу покажет РЕН ТВ

Сборная России по футболу в преддверии чемпионата Европы 1 июня проведет контрольный матч с национальной командой Польши, игра пройдет во Вроцлаве. Трансляцию встречи покажет телеканал РЕН ТВ.

Члены сборной России по футболу перед вылетом в Польшу прошли тестирование на коронавирус: футболисты и тренеры сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Все тесты — отрицательные. Команда в полном составе (за исключением Арсена Захаряна, который выбыл ранее) подходит к контрольному поединку.

На данный момент есть два списка состава команды. В основной вошло 30 игроков, в резервном списке — семь футболистов.

Стоит отметить, что на чемпионат Европы поедут всего 26 игроков. 1 июня, за 10 дней до старта чемпионата Европы, надо объявить финальный список, изменения в который можно вносить только в случае травм у футболистов.

Главный тренер сборной Польши по футболу Паулу Соуза объявил состав команды на чемпионат Европы еще 17 мая.

К матчу с Россией Польша подходит в оптимальном составе и с хорошим настроением, отмечают эксперты. Во многом игра польской сборной будет зависеть от лидера команды Роберта Левандовски. В прошедшем сезоне форвард «Баварии» побил рекорд Герта Мюллера: в розыгрыше бундеслиги он забил 41 гол. Матч команд Польши и России будет судить итальянская бригада арбитров.

По мнению букмекеров, Польша подходит к матчу со сборной России в статусе фаворита. Поляки занимают 21-е место в рейтинге ФИФА, Россия расположилась на 39-м месте. В каждой из линий поляки обладают игроками, выступающими в топ-клубах Европы

По мнению многих специалистов, российские футболисты уступают в классе соперникам. Кроме того, в российской команде много новичков без опыта серьезных выступлений на международном уровне.

Российский тренер Валерий Газзаев считает, что игра с Польшей — это хорошая возможность для тренерского штаба нашей сборной проверить боеготовность футболистов перед чемпионатом Европы:

«Сбор, который провела национальная команда накануне чемпионата Европы, завершается двумя контрольными матчами. Польша и Болгария — хорошие спарринг-партнеры перед важным турниром», — поделился он мнением. Как отметил специалист, тренеры еще раз посмотрят состояние игроков и определят стартовый состав на игру против Бельгии.

Ожиданиями от игры с изданием «Спорт-Экспресс» поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

По его мнению, команды должны продемонстрировать свои возможности. Важно понять, в какой форме находятся футболисты, а выигрыш тут не главное, отметил он.

Контрольные матчи с Польшей и Болгарией нужно рассматривать как итог подготовки к чемпионату Европы, добавил Колосков, но вряд ли после них можно определить, кто поедет на чемпионат Европы, а кто — нет.

«Черчесов внимательно изучает все характеристики футболистов. Может быть, он у себя в памяти и держит фамилии лишних игроков», — объяснил Колосков.

Народный артист РФ Михаил Боярский уверен в профессионализме игроков российской команды, в частности капитана Артема Дзюбы. Встреча состоится на городском стадионе в польском Вроцлаве. Товарищеский матч между сборными России и Польши по футболу будет транслировать телеканал РЕН ТВ. Показ игры начнется 1 июня в 21:45 мск.