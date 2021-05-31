Специалисты и знаменитости дали прогноз на товарищеский матч России и Польши

Товарищеский матч между сборными России и Польши по футболу, который пройдет 1 июня во Вроцлаве, покажет готовность команд к чемпионату Европы. Такое мнение в понедельник, 31 мая, высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«Конечно, в таких матчах речь идет не о победе. Выиграть тут не главное. Важно понять, в каком состоянии находятся футболисты. Эти товарищеские матчи — хитрая вещь. Сейчас сыграем плохо, а потом выиграем. Я бы рассматривал эти матчи как итог подготовки к чемпионату Европы», — сказал он телеканалу РЕН ТВ.

По мнению Колоскова, главный тренер сборной Станислав Черчесов будет внимательно наблюдать за игрой членов команды, чтобы оценить их готовность к предстоящему чемпионату.

«Черчесов внимательно изучает все характеристики футболистов. Может быть, он у себя в памяти и держит фамилии лишних игроков», — предположил Колосков.

Его точку зрения разделяет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, допустивший в беседе со «Спорт Экспресс», что после матча «отсеются лишние игроки».

«Игроки должны себя проявлять. Иначе они даже банку полировать не будут, а останутся дома. Тренерский штаб уже держит фамилии футболистов, которые не поедут на Евро. Это мнение может подкрепиться после товарищеских матчей. Это серьезная проверка сил», — подчеркнул Губерниев.

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает, что в ходе этой встречи, а также запланированного на 5 июня матча со сборной Болгарии тренерский штаб еще раз посмотрит на состояние игроков и определит стартовый состав российской сборной к матчу против Бельгии на Евро-2020.

Сборные Польши и Болгарии Газзаев назвал хорошими спарринг-партнерами для россиян перед чемпионатом Европы.

В то же время народный артист РФ Михаил Боярский уверен в профессионализме игроков российской команды, в частности капитана Артема Дзюбы.

«Мы увидим завтра, на каком уровне находятся наша и польская команды. От Дзюбы стоит ждать голов, ему почти всегда удается забить. Да еще с таким ростом и наигранными заготовками! Он должен забить. Дзюба продавит своей мощью поляков», — заявил актер.

Товарищеский матч между сборными России и Польши по футболу будет транслировать телеканал РЕН ТВ. Показ игры начнется 1 июня в 21:45 мск. Встреча состоится на городском стадионе в польском Вроцлаве.

Матч проходит в рамках подготовки команд к чемпионату Европы. Сборная России на групповом этапе встретится с футболистами Бельгии, Финляндии и Дании. Польские игроки сыграют с командами Испании, Швеции, Словакии.