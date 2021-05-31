Патрушев рассказал о приоритетах новой стратегии нацбезопасности РФ

По новой редакции Стратегии национальной безопасности России целью обороны страны станет создание условий для ее мирного социально-экономического развития. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Целями обороны являются создание условий для мирного социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности», — сказал он.

Он подчеркнул, что высшим приоритетом новой редакции является сближение народа России. По его словам, достижение этой цели требует повышения доходов российских граждан, а также обеспечения комфортной и безопасной среды для их жизни.

При этом экономическая безопасность страны требует повышения устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, что также обозначено в стратегии, отметил Патрушев.

Кроме того, еще одним приоритетным направлением новой редакции Патрушев назвал информационную безопасность.

«Более активное проявление этих угроз обусловило необходимость формирования нового стратегического национального приоритета — информационной безопасности. Его реализация должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Секретарь Совбеза уточнил, что эти угрозы определяют случаи вмешательства во внутренние дела России с помощью IT-технологий, участившиеся кибератаки на информационные ресурсы страны, распространение недостоверной информации.

Ранее, 28 мая, президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности предложил обсудить стратегию национальной безопасности страны. По его словам, необходимо рассмотреть актуальную повестку дня и определить способы реагирования на угрозы, которые складываются вокруг РФ.

24 мая в Генеральной прокуратуре РФ заявили о том, что масштаб киберпреступности, зафиксированный в настоящее время, начал представлять угрозу для национальной безопасности страны.

В частности, начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов указал на то, что сегодня проблемы обеспечения безопасности при использовании современных технологий актуальны, как никогда. За прошлый год количество таких преступлений выросло на 73,4% относительно 2019-го, достигнув 510,3 тыс. случаев.

Патрушев 14 апреля говорил о том, что в Крыму сохраняется угроза терактов из-за действий НАТО, ЕС и Украины, обусловленных возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов.

Он указал, что шаги этих стран и объединений направлены на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, а также на распространение экстремистской и националистической идеологии.