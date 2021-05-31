Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Патрушев рассказал о приоритетах новой стратегии нацбезопасности РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По новой редакции Стратегии национальной безопасности России целью обороны страны станет создание условий для ее мирного социально-экономического развития. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Слишком много НАТО: Путин назвал расширение альянса угрозой
Президент на военном совещании в Сочи рассказал об отношениях с блоком

«Целями обороны являются создание условий для мирного социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности», — сказал он.

Он подчеркнул, что высшим приоритетом новой редакции является сближение народа России. По его словам, достижение этой цели требует повышения доходов российских граждан, а также обеспечения комфортной и безопасной среды для их жизни.

При этом экономическая безопасность страны требует повышения устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, что также обозначено в стратегии, отметил Патрушев.

Кроме того, еще одним приоритетным направлением новой редакции Патрушев назвал информационную безопасность.

«Более активное проявление этих угроз обусловило необходимость формирования нового стратегического национального приоритета — информационной безопасности. Его реализация должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Секретарь Совбеза уточнил, что эти угрозы определяют случаи вмешательства во внутренние дела России с помощью IT-технологий, участившиеся кибератаки на информационные ресурсы страны, распространение недостоверной информации.

Ранее, 28 мая, президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности предложил обсудить стратегию национальной безопасности страны. По его словам, необходимо рассмотреть актуальную повестку дня и определить способы реагирования на угрозы, которые складываются вокруг РФ.

24 мая в Генеральной прокуратуре РФ заявили о том, что масштаб киберпреступности, зафиксированный в настоящее время, начал представлять угрозу для национальной безопасности страны.

В частности, начальник главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов указал на то, что сегодня проблемы обеспечения безопасности при использовании современных технологий актуальны, как никогда. За прошлый год количество таких преступлений выросло на 73,4% относительно 2019-го, достигнув 510,3 тыс. случаев.

Патрушев 14 апреля говорил о том, что в Крыму сохраняется угроза терактов из-за действий НАТО, ЕС и Украины, обусловленных возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов.

Он указал, что шаги этих стран и объединений направлены на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, а также на распространение экстремистской и националистической идеологии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021