Генпрокуратура увидела в киберпреступности угрозу нацбезопасности РФ

Масштаб киберпреступности, зафиксированный в настоящее время, начал представлять угрозу для национальной безопасности России. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

«За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности. Особенно с учетом их низкой раскрываемости, фиксируемой на уровне не более 25%», — рассказал Некрасов в интервью ТАСС.

Он добавил, что сегодня проблемы обеспечения безопасности при использовании современных технологий актуальны как никогда. За прошлый год количество таких преступления выросло на 73,4% относительно 2019-го, достигнув — 510,3 тыс. случаев.

По словам Некрасова, еще пять лет назад доля подобных деяний в общей структуре преступности занимала менее 2%. В 2020 году показатель увеличился почти в 12 раз до 25%.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что рост подобного рода преступлений свойственен всем российским регионам, но лидирующими являются Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Он объяснил тенденции к росту киберпреступлений цифровизацией общественных отношений, а также особенностями киберпространства, которые заключаются вдоступности информации, охвате широкой аудитории, анонимности и трансграничном характере.

Ранее, 21 мая, стало известно о появлении на Российском интернет-форуме (РИФ-2021) платформы «Мошелкова», который поможет гражданам «сдать мошенника», сообщив о преступлении с помощью специальной формы.