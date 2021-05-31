В НАТО рассказали об обсуждении исходящих вызовов от Китая на саммите 14 июня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в понедельник, 31 мая, что саммит глав государств и правительств организации покажет сближение позиций стран альянса относительно вызовов, которые исходят от Китая.

«Я уверен, что лидеры НАТО через несколько недель на встрече в Брюсселе согласуют коммюнике, повестку дня [альянса] на период до 2030 года, которая также будет отражать повышение уровня осведомленности, высокую степень общего понимания и сближение позиций, когда речь идет о вызовах со стороны Китая и усилении глобальной конкуренции», — рассказал он на пресс-конференции в преддверии заседаний глав внешнеполитических ведомств и министерств обороны стран альянса, которые пройдут 1 июня в формате телеконференции.

Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 мая отметил, что российская сторона готова возобновить диалог с НАТО, но при условии, что он не будет пустословным. По его словам, Москва все еще ждет от североатлантического альянса ответа на многие российские предложения, которые уже более года рассматривают в НАТО. Их принятие помогло бы снять нарастающую напряженность обстановки, уточнил министр.

16 мая зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что усилия Соединенных Штатов нацелены на сдерживание России и Китая, потому как американская администрация видит в них соперников.

10 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американский лидер Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал «укрепление сдерживания» на континенте. Псаки, говоря о словах Байдена, указала, что он выразил поддержку оборонным позициям альянса. Однако стратегические соперники НАТО, среди которых обычно называют Китай и Россию, упомянуты не были.

В конце апреля Байден отметил, что США находятся в состоянии конкуренции с Китаем и рядом других государств за пальму первенства в XXI столетии.