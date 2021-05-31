Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Лавров назвал условия возобновления диалога России и НАТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова возобновить диалог с НАТО, но при условии, что он не будет пустословным. Такое заявление в понедельник, 31 мая, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва нацелена на концентрации фокуса внимания Совета Россия-НАТО на вопросах безопасности.

«Ну и мы будем готовы, конечно же, диалог возобновлять. Но он должен быть не пустословным, не ради того, чтобы натовцы каждый раз озвучивали на заседаниях Совета Россия–НАТО все те заявления абсолютно однобокие, которые они делают публично, обвиняя нас во всех грехах в связи с украинским кризисом, а мы хотим, чтобы Совет Россия–НАТО концентрировался на вопросах безопасности», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Кроме того, Лавров указал, то Москва всё еще ждет от североатлантического альянса ответа на многие российские предложения, которые уже более года рассматривают в НАТО. Их принятие, по его словам, помогло бы снять нарастающую напряженность обстановки.

Ранее в этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страна создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». По его словам, действия российских «западных коллег» разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Москву принять меры адекватного противодействия.

Шойгу также подчеркнул, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. Так, страны НАТО и США увеличивают частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации. Так, за последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе, указал он.

Кроме того, по его словам, страны – участницы альянса и Штаты усиливают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивают число своих учений.

24 мая Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. По его словам, только на 2021 год на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами альянса. Министр отметил, что РФ вынуждена учитывать эти действия в своем военном планировании.

Ранее в этом же месяце президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал «укрепление сдерживания» на континенте. Американский лидер выразил поддержку оборонным позициям альянса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021