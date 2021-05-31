Лавров назвал условия возобновления диалога России и НАТО

Россия готова возобновить диалог с НАТО, но при условии, что он не будет пустословным. Такое заявление в понедельник, 31 мая, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва нацелена на концентрации фокуса внимания Совета Россия-НАТО на вопросах безопасности.

«Ну и мы будем готовы, конечно же, диалог возобновлять. Но он должен быть не пустословным, не ради того, чтобы натовцы каждый раз озвучивали на заседаниях Совета Россия–НАТО все те заявления абсолютно однобокие, которые они делают публично, обвиняя нас во всех грехах в связи с украинским кризисом, а мы хотим, чтобы Совет Россия–НАТО концентрировался на вопросах безопасности», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Кроме того, Лавров указал, то Москва всё еще ждет от североатлантического альянса ответа на многие российские предложения, которые уже более года рассматривают в НАТО. Их принятие, по его словам, помогло бы снять нарастающую напряженность обстановки.

Ранее в этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страна создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». По его словам, действия российских «западных коллег» разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Москву принять меры адекватного противодействия.

Шойгу также подчеркнул, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. Так, страны НАТО и США увеличивают частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации. Так, за последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе, указал он.

Кроме того, по его словам, страны – участницы альянса и Штаты усиливают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивают число своих учений.

24 мая Лавров отмечал, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. По его словам, только на 2021 год на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами альянса. Министр отметил, что РФ вынуждена учитывать эти действия в своем военном планировании.

Ранее в этом же месяце президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал «укрепление сдерживания» на континенте. Американский лидер выразил поддержку оборонным позициям альянса.