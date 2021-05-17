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Полянский оценил политику США в отношении России и Китая

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Усилия Соединенных Штатов нацелены на сдерживание России и Китая, потому как американская администрация видит в них соперников. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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«Они (усилия) выражаются из-за нашего «злонамеренного влияния», «разрушения» и «пропаганды», — приводит его слова RT 16 мая.

По словам Полянского, возврат к более предсказуемым отношениям с США не является признаком готовности американской стороны к конструктивному диалогу.

«Это единственный [способ] восприятия, который они (США) признают среди других членов международного сообщества, — либо вы с нами, либо против нас», — добавил дипломат.

26 апреля издание Politico со ссылкой на свои источники заявило, что американские разведслужбы рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше сведений о действиях России и Китая после обращения глав девяти объединенных и специальных командований вооруженных сил США. По их данным, девять генералов в 2020 году выступили с просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене.

За неделю до этого стало известно, что в Счетной палате Соединенных Штатов заявили о снижении боевой готовности американских Вооруженных сил и наращивании потенциала у военных России и Китая.

В марте американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы к взаимодействию с Россией и Китаем в ООН по вопросам общего интереса, однако не будут «делать поблажек» для стран, идущих неприемлемым для Вашингтона курсом.

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