Instagram изменит алгоритм работы после обвинений в цензуре

Социальная сеть Instagram изменит алгоритм отображения публикаций в разделе Stories в связи с жалобами, согласно которым пользователям не демонстрировался контент в поддержку Палестины во время обострения конфликта с Израилем. Об этом сообщила в воскресенье, 30 мая, газета Financial Times.

«Stories, в которых публикуются посты из ленты, не получают той аудитории, на которую люди рассчитывают, и это не очень хорошо. Со временем мы перейдем к тому, чтобы придавать сообщениям, которыми повторно поделились, такой же приоритет, как и оригинальным Stories», — приводит издание комментарий представителя соцсети.

Подобное решение, по информации компании, позволит платформе распространить наиболее важные новости среди более широкой аудитории. Таким образом, Instagram будет в равной степени показывать оригинальный контент, а также ту информацию, которой пользователь поделился с другой страницы.

До данного нововведения социальная сеть отдавала предпочтение оригинальному контенту, а не репостам. Именно поэтому собственные публикации пользователей отражались в начале ленты. По информации издания, около 50 сотрудников заявили о «подавлении» конфликта между Израилем и Палестиной через подобную специфику подачи сведений.

Однако представитель компании подчеркнул, что социальная сеть не намеренно скрывала контент.

«Мы хотим быть предельно ясны: дело не в этом. Это применимо к любым публикациям, которые репостят в Strories, вне зависимости от того, о чем они», — пояснил он.

Ранее, 26 мая, руководство социальной сети Instagram начало масштабный запуск функции, позволяющей скрывать отметки «нравится» под постами в ленте. Отмечалось, что данная функция уже тестировалась в нескольких странах.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 02:00 по местному времени (совпадает с московским). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.