В Instagram появилась возможность скрывать отметки «нравится»

Руководство социальной сети Instagram начало масштабный запуск функции, позволяющей скрывать отметки «нравится» под постами в ленте. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в пресс-службе компании.

«С сегодняшнего дня пользователи смогут выбирать: скрывать ли счетчик отметок «нравится» под своими постами в Instagram или нет, скрывать ли от себя количество отметок «нравится» под постами из ленты новостей»,— говорится в заявлении.

Отмечается, что данная функция тестировалась ранее в нескольких странах. Нововведения в работе социальной сети являются результатом долгих тестирований, а также изучения обратной связи от пользователей, подчеркнули в компании.

«Возможность скрыть счетчик отметок «нравится» для более чем одного миллиарда пользователей по всему миру — это шаг вперед для Instagram. Хотя в некоторых странах такая возможность была доступна уже некоторое время, большинство пользователей не могли скрывать отметки «нравится» до сегодняшнего дня», — цитирует «Газета.ру» пресс-службу.

В ходе тестирования было установлено, что часть пользователей положительно оценивают новую функцию, ощущая в результате нововведения меньшее социальное давление. Вместе с тем есть пользователи, негативно воспринимающие скрытие счетчика лайков, так как это не позволяет им следить за популярным контентом, пояснили в Instagram.

21 апреля сообщалось, что Instagram будет дополнен новой функцией, которая позволит скрывать сообщения с оскорбительными фразами. При этом отмечается, что данное нововведение можно будет отключить по желанию пользователя. В компании также пояснили, что алгоритм при включении будет автоматически фильтровать запросы в личные сообщения участника социальной сети на содержание оскорбительных слов, а также неприличных смайлов.

О том, что Instagram начал тестировать нововведение, скрывающее счетчик лайков под постами, стало известно 14 апреля. Отклики на эту функцию среди пользователей помогли определить, что не все люди согласны с тем, чтобы полностью отказаться от лайков под своими публикациями: многие выступили в поддержку сохранения этой функции.