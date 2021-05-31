Националисты в Киеве учили детей стрелять по изображению Кремля

Украинские радикалы, представители запрещенных в России организаций «Правый сектор» и «Правая молодежь» учили детей стрелять по бумажному Кремлю. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщило издание «Украина.ру» со ссылкой на Facebook националистов.

Участники движений организовали в сквере у Андреевского спуска мероприятие по случаю празднования Дня Киева. В рамках представления применялся автомат Калашникова.

«Во время мероприятия все желающие имели возможность пострелять по Кремлю, колорадским жукам, сфотографироваться в военном снаряжении и испытать себя в разборке и сборке автомата Калашникова»,—цитирует издание сообщение представителей радикалов.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко признался, что разместил в Киеве ко Дню города серию антироссийских билбордов. Таким образом он решил поздравить горожан и напомнить им об «исторических достижениях страны».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил, что размещение такого рода плакатов свидетельствуют о «дремучей необразованности».

До этого, 26 мая, у здания посольства РФ в Киеве представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен «перформанс», в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в здание, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.

28 мая в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины Василий Покотило, ему выразили решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля ответил на вопрос о том, где проходит красная линия в отношениях с Украиной. По его словам, данным определением можно назвать национальные интересы России. Красная линия связана с двусторонними отношениями с другими странами, включая Украину. Россия и дальше вместе со странами — участницами минского формата будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе, отметил официальный представитель Кремля.