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В ГД отреагировали на размещение в Киеве антироссийских билбордов

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Появление в Киеве антироссийских билбордов происходит из-за «дремучей необразованности». Об этом в понедельник, 31 мая, заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, комментируя слова депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о размещении такого рода плакатов.

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«Это всё от дремучей необразованности. Да, Киев стал праматерью русских городов, но благодарные русские потомки грудью не раз вставали на его защиту, чтобы на месте Крещатика жабы не квакали от безлюдья и заброшенности. А политики вроде этого депутата Рады всех завоевателей поклонами встречали, и ни один из них не взял оружие в руки для защиты родного города», — цитирует слова Белика «РИА Новости».

Ранее в понедельник Гончаренко признался, что разместил в Киеве ко Дню города серию антироссийских билбордов. Таким образом он решил поздравить горожан и напомнить им об исторических достижениях страны.

«Помните, Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали. Уверен, что в Кремле от этого пылает, но мы не дадим об этом забыть. За нами правда», — написал депутат Рады в Telegram.

До этого, 26 мая, у здания посольства РФ в Киеве представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий «перформанс», в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в здание, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.

28 мая в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины Василий Покотило, ему выразили решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве.

22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, где проходит красная линия в отношениях с Украиной. По его словам, данным определением можно назвать национальные интересы России. Красная линия связана с двусторонними отношениями с другими странами, включая Украину. Россия и дальше вместе со странами — участницами минского формата будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе, отметил официальный представитель Кремля.

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