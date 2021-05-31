Путин назвал выпуск Aurus усилением автопрома РФ на международном рынке

Президент России Владимир Путин заявил, что серийный выпуск Aurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, а также позволит нарастить высокотехнологичный экспорт.

«Рассчитываю, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», — сказал он во время выступления по видеосвязи на церемонии запуска завода Aurus в Татарстане в понедельник, 31 мая.

Российский лидер отметил, что открытие производственной площадки станет еще одним стимулом для развития республики.

Серийная сборка российских премиальных седанов Aurus Senat стартовала в Татарстане ранее в этот день. Автомобили будут производиться в особой экономической зоне «Елабуга». Всего на предприятии планируют собирать до 5 тыс. автомобилей в год.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году.

Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.