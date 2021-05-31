В китайской соцсети отреагировали на разрешение рожать трех детей

Пользователи китайского микроблога Weibo активного отреагировали на сообщение о том, что власти КНР разрешили каждой паре заводить до трех детей. О принятии соответствующего решения стало известно ранее 31 мая. В заявлении, распространенном после заседания политбюро ЦК КПК отмечалось, что данная мера необходима для решения проблемы старения населения.

Многие пользователи соцсетей с энтузиазмом восприняли нововведение. «Страна взяла курс на такую политику (повышение рождаемости. — Ред.), и то, что решение о том, иметь ребенка или нет, остается за мужем и женой — это хорошо», — написал один из пользователей.

«Лучший подарок к Дню защиты детей», — отметил другой. Еще один комментатор прогнозирует, что «в будущем половина мужчин в мире будет китайцами».

«Свобода размножения», — провозгласил пользователь Weibo.

Однако были и те, кто критически отнесся к мерам властей.

«В любом случае это не имеет к нам никакого отношения. Те, кто рожает троих детей, либо крайне бедны, либо чрезвычайно богаты. Детей первых не смогут хорошо воспитать, и, вероятно, они станут дешевой рабочей силой. Вторые рождаются и имеют лучшие социальные возможности. Разрыв между богатыми и бедными растет. Средний класс сокращается. Население стареет еще сильнее, и проблема не будет решена», — уверен один из пользователей Weibo.

Критики также обратили внимание на перенаселенность Земли, нехватку средств на воспитание большого количества детей и банальное нежелание быть многодетными родителями.

Опрошенные «Известиями» эксперты в области азиатской демографии усомнились в том, что разрешение семейным парам заводить трех детей в Китае окажет большое влияние на повышение рождаемости в этой самой многонаселенной стране мира.

12 мая Китай обнародовал данные своей седьмой, проходящей раз в десятилетие, переписи населения. Согласно ее итогам, к началу 2021 года в стране проживал 1,411 млрд человек. Также она показала, что в последнее десятилетие ежегодный темп прироста населения Китая (0,53%) был самым низким с начала 1960-х годов.

23 ноября 2020 года вице-президент Китайской ассоциации народонаселения Юань Синь сообщил, что власти страны намерены смягчить политику рождаемости в рамках борьбы со старением нации и сокращением рабочей силы. Он также отмечал возможность полной отмены политики рождаемости в КНР.

В период с 1979-го по 2015 год в Китае проводилась жесткая демографическая политика. Утверждалось, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. Гражданам разрешалось иметь не более одного ребенка в семье, кроме случаев многоплодной беременности. Известны случаи, когда к нарушителям применялись принудительные аборты и стерилизация. С 2016 года Китай отказался от политики «Одна семья — один ребенок» и позволил парам заводить вторых детей.