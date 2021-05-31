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Эксперты усомнились в росте рождаемости в КНР после разрешения иметь трех детей

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Разрешение семейным парам заводить трех детей в Китае вряд ли окажет большое влияние на повышение рождаемости в этой самой многонаселенной стране мира. Такое мнение в понедельник, 31 мая, высказали «Известиям» эксперты в области азиатской демографии.

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«Я не ожидаю, что это окажет большое влияние на уровень рождаемости. Задача повышения уровня рождаемости сейчас состоит в том, чтобы те, кто не хочет иметь детей, согласились родить по крайней мере одного или двух детей, а те, кто хочет иметь только одного, согласились в итоге на второго», — пояснила директор-основатель Центра исследований семьи и народонаселения Национального университета Сингапура Жан Ен.

Но для этого, по ее словам, китайскому правительству необходимо сделать гораздо больше, а именно уменьшить гендерное неравенство дома и на рабочем месте, предоставить молодым парам больше гибкости для достижения баланса между работой и личной жизнью, а также повысить качество и доступность ухода за детьми.

С этим в полной мере согласилась и эксперт по международному развитию в Королевском колледже Лондона Лиу Е. По ее словам, разрешение на трех детей — всего лишь игра в цифры, которая вряд ли резко повысит рождаемость

«Правительство перекладывает ответственность за старение населения на отдельные семьи без конкретных финансовых и политических обязательств. Например, по-прежнему не хватает конкретных политических предложений по устранению трех основных препятствий, которые мешают семьям, в частности, женщинам, иметь больше детей: расходы на уход за детьми, дискриминация в области занятости по отношению к женщинам детородного возраста и отсутствие гарантий благополучия детей в различных отраслях промышленности и частных учреждениях по уходу за детьми», — отметила эксперт.

Ранее в этот день стало известно, что власти Китая приняли решение разрешить семьям в стране иметь трех детей. О нем было объявлено после заседания Политбюро ЦК КПК 31 мая. В заявлении, распространенном по итогам встречи, отмечалось, что данная мера необходима для решения проблемы старения населения.

12 мая Китай обнародовал данные своей седьмой, проходящей раз в десятилетие, переписи населения. Согласно ее итогам, к началу 2021 года в стране проживало 1,411 млрд человек. Также она показала, что в последнее десятилетие ежегодный темп прироста населения Китая (0,53%) был самым низким с начала 1960-х годов.

23 ноября 2020 года вице-президент Китайской ассоциации народонаселения Юань Синь сообщил, что власти страны намерены смягчить политику рождаемости в рамках борьбы со старением нации и сокращением рабочей силы. Он также отмечал возможность полной отмены политики рождаемости в КНР.

В период с 1979-го по 2015 годы в Китае проводилась жесткая демографическая политика. Утверждалось, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. Гражданам разрешалось иметь не более одного ребенка в семье (кроме случаев многоплодной беременности). Известны случаи, когда к нарушителям применялись принудительные аборты и стерилизация. С 2016 года Китай отказался от политики «Одна семья — один ребенок» и позволил парам заводить вторых детей.

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