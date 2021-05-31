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Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

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Власти Китая приняли решение разрешить семьям в стране иметь трех детей. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает Reuters.

Рожай не хочу: перейдет ли Китай к поощрению многодетности
И о каких проблемах свидетельствуют итоги переписи населения в КНР

По данным агентства, решение было принято по итогам заседания Политбюро ЦК КПК. Дата вступления в силу этой меры не уточняется.

12 мая Китай обнародовал данные своей седьмой, проходящей раз в десятилетие, переписи населения. Согласно ее итогам, к началу 2021 года в стране проживало 1,411 млрд человек.

Таким образом, КНР сохранила за собой статус самой многонаселенной страны мира. При этом полученный показатель оказался чуть меньше запланированного — в 2016 году власти прогнозировали, что к 2020-му число жителей страны превысит 1,42 млрд человек.

23 ноября 2020 года вице-президент Китайской ассоциации народонаселения Юань Синь сообщил, что власти страны намерены смягчить политику рождаемости в рамках борьбы со старением нации и сокращением рабочей силы.

Он также отмечал возможность полной отмены политики рождаемости в КНР.

В период с 1979-го по 2015 годы в Китае проводилась демографическая политика. Утверждалось, что огромное количество людей перегружает земельные, водные и энергетические ресурсы страны. Гражданам разрешалось иметь не более одного ребенка в семье (кроме случаев многоплодной беременности). Известны случаи, когда к нарушителям применялись принудительные аборты и стерилизация.

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