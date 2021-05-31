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В Германии заявили о создании Россией и Китаем военного альянса

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Китай и Россия создали военный альянс с целью вытеснить США из зон собственных экономических интересов. Такое мнение высказал немецкий политолог Йоахим Краузе.

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Он считает, что доказательством существования альянса являются два факта: совместные учения РФ и КНР, а также поставка российского оружия в Китай. Москва, как напомнил эксперт, поставляет Пекину ЗРК С-400 и истребитель Су-35.

«Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов», — цитирует эксперта Die Welt.

Политолог отметил, что Китай усилил давление на Тайвань, когда Россия увеличила число войск у границ Украины. Это, по словам Краузе, было сигналом о готовности оказать поддержку России.

До этого, 28 мая, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в ходе выступления с приветственной речью в Академии ВВС заявил о необходимости предотвратить возникновение конфликта США с Китаем и Россией, а также предупредил о растущем расколе между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

Комментируя «Известиям» это заявление, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что к словам американского генерала стоит прислушаться.

Ранее, 16 мая, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что усилия США нацелены на сдерживание РФ и КНР, потому как американская администрация видит в них соперников.

В конце апреля американский президент Джо Байден отметил, что США находятся в состоянии конкуренции с Китаем и рядом других государств за пальму первенства в XXI столетии.

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