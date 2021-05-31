Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае

После ДТП в Алтайском крае шесть человек были доставлены в больницы в среднем и тяжелом состоянии, пятеро от госпитализации отказались. Об этом 31 мая сообщили в Минздраве региона.

«Состояние госпитализированных пациентов оценивается как стабильное, средней и тяжелой степеней тяжести. В настоящий момент проводятся лечебно-диагностические мероприятия. Ситуация по оказанию медицинской помощи взята на дополнительный контроль министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым», — сообщили в ведомстве.

Еще трое человек в результате аварии скончались.

ДТП произошло в 7:00 (3:00 мск) на 2-м км автодороги К-04 Повалиха–Первомайское– Журавлиха–Шатуново. Столкнулись легковая Mazda и автобус Iveco, принадлежащий одному из предприятий, на транспортном средстве осуществлялась перевозка работников.

По данным регионального главка МВД, водитель легкового автомобиля 1997 года рождения выехал на полосу встречного движения, из-за чего столкнулся с микроавтобусом.

На месте аварии работают правоохранители, организована работа психологов ГУ МЧС России по региону.