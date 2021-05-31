Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После ДТП в Алтайском крае шесть человек были доставлены в больницы в среднем и тяжелом состоянии, пятеро от госпитализации отказались. Об этом 31 мая сообщили в Минздраве региона.

А теперь все вместе: как выясняют причины ДТП по горячим следам
ЦОДД подвел первые итоги работы спецгруппы по разбору дорожно-транспортных происшествий

«Состояние госпитализированных пациентов оценивается как стабильное, средней и тяжелой степеней тяжести. В настоящий момент проводятся лечебно-диагностические мероприятия. Ситуация по оказанию медицинской помощи взята на дополнительный контроль министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым», — сообщили в ведомстве.

Еще трое человек в результате аварии скончались.

ДТП произошло в 7:00 (3:00 мск) на 2-м км автодороги К-04 Повалиха–Первомайское– Журавлиха–Шатуново. Столкнулись легковая Mazda и автобус Iveco, принадлежащий одному из предприятий, на транспортном средстве осуществлялась перевозка работников.

По данным регионального главка МВД, водитель легкового автомобиля 1997 года рождения выехал на полосу встречного движения, из-за чего столкнулся с микроавтобусом.

На месте аварии работают правоохранители, организована работа психологов ГУ МЧС России по региону.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021