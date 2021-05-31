Три человека погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом на Алтае

Три человека погибли, 11 пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Первомайском районе Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в понедельник, 31 мая.

«Произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса малой вместимости, перевозившего рабочих предприятия «Алтайхлеб». В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе три человека погибли. Шесть пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести, пять человек с травмами легкой степени тяжести находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии на месте скончались водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров.

ДТП произошло в 7:00 (3:00 мск) на 2-м км автодороги К-04 Повалиха–Первомайское– Журавлиха–Шатуново. Столкнулись легковая Mazda и автобус Iveco, принадлежащего одному из предприятий. Автобус осуществлял перевозку работников.

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля 1997 года рождения выехал на полосу встречного движения, из-за чего столкнулся с микроавтобусом. 11 пассажиров Iveco получили травмы различной степени тяжести. На месте инцидента работает наряд ДПС.

От регионального ГУ МЧС России на место происшествия привлекли 29 человек и 10 единиц техники.

Ранее 30 мая стало известно о четырех погибших в ДТП под Нижним Новгородом из-за выезда автомобиля на встречную полосу. Также пострадали три человека, среди них два ребенка 2012 и 2014 годов рождения. Детей госпитализировали.