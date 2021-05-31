В Приамурье чиновника приговорили к четырем годам за злоупотребления

Бывший начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный в Амурской области признан виновным в совершении ряда сделок, которые нанесли ущерб бюджету города, а также в получении взятки. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями из личной и корыстной заинтересованности, получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия и бездействие»)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина занимался организацией выдачи разрешения на строительство на участке, где находятся муниципальное здание котельной и склад. Также от бывшего замглавы города он получил 1,3 млн рублей, чтобы отказаться от контроля за соблюдением архитектурного и градостроительного законодательства при проведении работ по реконструкции здания котельной.

Суд назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,6 млн рублей.

Кроме того, прокурор области утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летнего предпринимателя, который получил незаконным путем разрешение на строительство на этом земельном участке, причинив городу ущерб на 6,8 млн рублей. Ему по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество») грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В Волгограде 27 мая по делу о коррупции задержали бывшего следователя Дмитрия Николаева, его этапировали в Москву. Будут проведены дальнейшие следственные действия, после чего будет решаться вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.