Экс-следователя задержали в Волгограде по делу о коррупции
В Волгограде по делу о коррупции задержали бывшего следователя Дмитрия Николаева, его этапировали в Москву. Об этом 27 мая пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Москве будут проведены дальнейшие следственные действия, после чего будет решаться вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Волгограде был задержан Николаев Дмитрий Васильевич, которому официально уже предъявлено обвинение в получении двух взяток должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — сообщил источник журналистам.
Отмечается, что Николаев был подчиненным бывшего главы Следственного комитета (СК) РФ по Волгоградской области Михаила Музраева.
В октябре 2020 года Музраеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в причастности к покушению на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Управление СК генерал-лейтенант возглавлял с 2011 по декабрь 2018 года. Генерал настаивал на своей невиновности.
Как летом 2019 года рассказал генерал-майор Михаил Цукрук, Музраев вел противозаконную деятельность. В частности, участвовал в «сходке криминалитета», где решался вопрос о смещении с поста мэра Волгограда Евгения Ищенко.