СК подтвердил проведение обысков у экс-мэра Владивостока Гуменюка

Следственное управление СКР по Приморскому краю подтвердило «Известиям» проведение обысков у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка.

При этом управление не уточняет, с каким расследованием связаны обыски.

Отмечается, что экс-мэр находится в статусе свидетеля и пока еще не задержан. По словам источника «РИА Новости», обыски у Гуменюка связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах.

Ранее, 27 мая, стало известно, что дума Владивостока досрочно прекратила полномочия главы города Олега Гуменюка. Тогда же началось формирование комиссии для конкурса на замещение должности мэра.

18 мая стало известно, что мэр Владивостока Олег Гуменюк подал в отставку, об этом он рассказал в своем Instagram. Данное решение было принято совместно с полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко. Сам Гуменюк отмечал, что многое сделал для города и особенно подчеркнул вклад в строительство и реконструкцию детских и социальных учреждений. Заявление Гуменюка о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию поступило в думу 19 мая.

В тот же день Трутнев рассказал, что Гуменюк делал поребрики вдоль разбитых улиц в ямах. Как сообщил Трутнев, за последнее время городу было выделено 13 млрд рублей из федерального бюджета, поэтому ему хотелось бы видеть, как они используются, а также как преображается Владивосток.

20 мая стало известно, что бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков стал и.о. мэра Владивостока. Он будет работать до избрания городской думой нового главы города. Шестаков отметил, что первое, чем он займется, — это комфортная городская среда.

Олег Гуменюк стал и.о. главы администрации Владивостока с 22 декабря 2018 года, до этого он руководил хозяйственным управлением администрации Приморского края. 28 марта 2019 года дума Владивостока официально назначила его на пост мэра.