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Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка

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Дума Владивостока в четверг, 27 мая, досрочно прекратила полномочия главы города Олега Гуменюка. Депутаты рассмотрели заявление мэра об отставке и приняли решение единогласно. Начато формирование комиссии для конкурса на замещение должности главы города, сообщает «РИА Новости».

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18 мая стало известно, что мэр Владивостока Олег Гуменюк подал в отставку, об этом он рассказал в своем Instagram. Данное решение было принято совместно с полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко. По словам Гуменюка, он многое сделал для города и особенно отметил вклад в строительство и реконструкцию детских и социальных учреждений. Заявление Гуменюка о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию поступило в думу 19 мая.

В тот же день Трутнев рассказал, что Гуменюк делал поребрики вдоль разбитых улиц в ямах. По словам Трутнева, за последнее время городу было выделено 13 млрд рублей из федерального бюджета, поэтому ему хотелось бы видеть, как они используются, а также как преображается Владивосток. Полпред президента подчеркнул, что Владивосток является рекордсменом среди территорий Дальнего Востока по притоку инвестиций, поэтому у жителей региона должны быть соответствующие условия для жизни. Трутнев подчеркнул, что у Владивостока должен быть энергичный, честный и эффективный мэр, который будет работать во благо города.

20 мая стало известно, что бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков стал и.о. мэра Владивостока. Он будет работать до избрания городской думой нового главы города. Шестаков отметил, что первое, чем он займется, — это комфортная городская среда.

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