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Бывший вице-губернатор Приморского края стал и.о. мэра Владивостока

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Бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков официально приступил к своим должностным обязанностям в качестве и.о. мэра Владивостока. Он будет работать до избрания городской думой нового главы города. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-секретарь Шестакова Олеся Новикова.

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«С сегодняшнего дня Константин Шестаков официально является исполняющим обязанности главы администрации Владивостока», — приводит ее слова ТАСС.

Сам же и.о. мэра на своей странице в Instagram написал, что в четверг начинает погружаться в повестку Владивостока.

Он отметил, что первое чем он займется, это комфортная городская среда.

«Как я уже говорил, это одно из основных направлений, на котором мы сконцентрируемся в работе. Как раз сейчас у нас есть возможность получить федеральные деньги на реконструкцию и преобразование ряда парков и скверов в нашем городе», — говорится в сообщении.

19 мая полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что покинувший пост мэра Владивостока Олег Гуменюк делал «поребрики» вдоль разбитых улиц в ямах. После этого он сказал ему «много доброго».

По словам Трутнева, за последнее время городу было выделено 13 млрд рублей из федерального бюджета, поэтому ему хотелось бы видеть, как они используются, а также как преображается Владивосток. Полпред президента подчеркнул, что Владивосток является рекордсменом среди территорий Дальнего Востока по притоку инвестиций, поэтому у жителей региона должны быть соответствующие условия для жизни.

18 мая глава Владивостока Олег Гуменюк заявил, что уходит в отставку. Он отметил, что данное решение было принято совместно с Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко.

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