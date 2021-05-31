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Астрофизик заявил о возможной ошибке США при идентификации НЛО

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Неопознанные летающие объекты (НЛО), сведения о которых имеются у американских властей, на самом деле могут оказаться российскими или китайскими беспилотниками. Об этом 30 мая в газете The New York Times рассказал американский астрофизик Адам Фрэнк.

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Он заявил, что с «большим интересом» прочитает доклад разведки, и отметил, что свидетельства о неопознанных летающих объектах нужно изучать «полностью прозрачно и с использованием лучших инструментов науки».

«Могут быть гораздо более прозаичные объяснения. Например, возможно, что эти НЛО являются беспилотниками, которые используют такие соперники (США), как Россия и Китай, для изучения нашей обороноспособности, вынуждая наших пилотов включать радары и другие приборы для обнаружения и таким образом раскрывать потенциал нашей электронной разведки», — добавил Фрэнк.

Отмечается, что подобного рода стратегию США ранее использовали для проверки чувствительности советских радиолокационных систем.

25 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что власти США очень серьезно относятся к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны неопознанных летающих объектов (НЛО) и расследуют каждый такой случай.

21 мая американское оборонное ведомство официально подтвердило, что опубликованное американским режиссером-документалистом Джереми Корбеллом видео с НЛО является подлинным. В Пентагоне сообщили, что материал будет рассмотрен целевой группой ведомства по неопознанным воздушным явлениям, которая была создана в прошлом году для «получения информации о природе и происхождении» подобных объектов.

Как сообщалось 5 мая, Национальная разведка США и Пентагон должны представить «несекретный» отчет об исследованиях, связанных с изучением НЛО, пишет «Газета.ру».

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